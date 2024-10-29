Open Source Initiative определила стандарты для «открытого ИИ»

Open Source Initiative (OSI), известная своим вкладом в стандарты открытого исходного кода, выпустила официальное определение «открытого искусственного интеллекта» (Open Source AI Definition, OSAID). Основной акцент сделан на то, что ИИ-модели должны предоставлять полный доступ к коду, обучающим данным и параметрам для модификаций. Эти требования включают раскрытие всей информации о данных, использованных для обучения, исходный код для создания и запуска системы, а также параметры модели, такие как веса и настройки.



Для соблюдения новых стандартов от OSI необходимо предоставить доступ к каждому элементу системы, обеспечивая разработчикам возможность воспроизводить и дорабатывать модели. Это определение нацелено на создание прозрачной и доступной среды для ИИ, однако вызывает вопросы у крупных компаний, таких как Meta (признана «экстремистской организацией» и запрещена в России), чья модель Llama не предоставляет доступ к обучающим данным и ограничивает использование для коммерческих целей.



Представитель Meta Фейт Эйшен отметила, что компания не поддерживает новую инициативу OSI, считая, что ИИ требует отдельного подхода к «открытости», отличного от традиционного. Она подчеркнула, что Meta планирует продолжать сотрудничество с OSI, но не намерена принимать эти ограничения, ссылаясь на соображения безопасности и конкуренции. Несмотря на это, критики считают, что за отказом делиться данными стоят вопросы юридической ответственности и желание сохранить лидерские позиции.



Исполнительный директор OSI Стефано Маффулли отметил, что определение разрабатывалось с участием экспертов со всего мира, от специалистов по машинному обучению до философов и активистов Creative Commons. Он подчеркнул, что требования OSI направлены на противодействие «отмыванию» открытости, когда компании заявляют, что их разработки открыты, хотя фактически это не так.



Среди сторонников нового стандарта — генеральный директор Hugging Face Клемент Деланж, назвавший определение OSI «огромным подспорьем для обсуждения открытости в ИИ».