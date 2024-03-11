Музей Getty открыл цифровой доступ к тысячам произведений искусства

Самый крупный художественный музей Калифорнии и в целом на западном побережье США — J. Paul Getty Museum — открывает доступ к бесплатному скачиванию коллекции из 88 тысяч изображений произведений искусства под лицензией Creative Commons Zero (CC0). Это означает, что «вы можете копировать, изменять, распространять и работать с ними даже в коммерческих целях, не спрашивая разрешения».



Программа Getty Open Content стартовала в 2013 году. Она включает повторное лицензирование всей коллекции изображений в соответствии с политикой CC0. Каждое из них также включает ключевые данные, такие как имя художника, название, дата создания, размеры, тип объекта и многое другое.



«Мы стремимся поддерживать и расширять аудиторию и уже заметили рост количества загрузок изображений на нашем сайте, составляющий в среднем около 30 тысяч в месяц», — говорит директор по цифровым технологиям Музея Дж. Пола Гетти Дженн Стрингер.



Коллекция общедоступного контента Getty будет пополняться по мере приобретения Музеем новых объектов, а также по мере того, как они становятся общественным достоянием.



«Мы рады, что арт-сообщество приняло CC0 в качестве отраслевого стандарта, чтобы устранить барьеры для знакомства с искусством», — отмечает Ричард Рэнд, заместитель директора по коллекциям.



В 2023 году Getty Images представила собственный инструмент на основе ИИ Generative AI by Getty Images. Он обучался на изображениях из базы Getty, а созданный с его помощью контент в будущем не потребует лицензионных отчислений и избавит пользователей от проблем с авторскими правами.