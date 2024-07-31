Охват YouTube в России не падает на фоне замедления

Замедление YouTube в России не отразилось на его посещаемости. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные единого измерителя аудитории Mediascope. Согласно статистике сервиса, на неделе с 22 по 28 июля, когда появились массовые жалобы пользователей на низкую скорость загрузки видео на платформе, количество человек старше четырех лет, хотя бы раз воспользовавшихся видеохостингом, составило 82,5 млн. Это больше, чем неделей ранее (82,1 млн), и больше, чем за сопоставимую неделю 2023 года (80,6 млн).

Среднесуточный охват YouTube в России за указанный период и вовсе даже незначительно вырос. По итогам недели он составил 55,7 млн пользователей против 55,4 млн неделей ранее и против 52,3 млн за сопоставимую неделю 2023 года.

«Прямо сейчас Кремль делает то, чего не делал ранее, — пытается лишить 80% взрослого населения привычного источника полезного и интересного контента. Никакие блокировки Instagram и Facebook с этим не сравнятся», — прокомментировал журналист Дмитрий Колезев.

Напомним, 25 июля глава ИТ-комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что вскоре скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах сначала может снизиться до 40%, а потом — уже до 70%. Эта мера коснется только десктопных версий, мобильную связь она пока не затронет (впрочем, 30 июля МТС и «Билайн» отметили ухудшение работы видеохостинга).

👉 YouTube замедлить нельзя не трогать

YouTube сохраняет популярность среди российских пользователей, подтверждают эксперты в разговоре с РБК. По данным Единого реестра интернет-рекламы, 52% всех инвестиций в блогеров по итогам 2023 пришлось именно на блогеров этого видеохостинга. Доля интеграций в контент на YouTube значительно растёт и составляет до двух третей от бюджетов на блогеров в связи с их высокой эффективностью, добавляют в Ассоциации коммуникационных агентств России.

Однако специалисты отмечают, что, хотя для блогеров замедление YouTube станет болезненным ударом, преданная им аудитория пойдёт вслед за ними в Telegram, «Дзен», VK и Rutube. И, в частности, VK как единственная пока альтернатива видеоформатам YouTube станет первоочередным бенефициаром.