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5 March 2025

В расширение доступа в интернет вложат международные инвестиции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
С таким проектом выступили Meta (объявлена «экстремистской организацией» и запрещена в России) и некоммерческая организация «Общество Интернета» (Internet Society, ISOC).
Фото: Canva

На выставке MWC 2025 в Барселоне некоммерческая организация Internet Society и корпорация Meta объявили о запуске инициативы по расширению интернет-доступа в регионах с недостаточным подключением. Проект предусматривает инвестиции в инфраструктуру и обучение специалистов.

По данным ISOC, более 2,6 млрд человек по-прежнему не имеют доступа к интернету, что ограничивает их возможности в образовании, здравоохранении и экономике. В рамках инициативы ISOC и её дочерняя структура Internet Society Foundation обязались вложить $30 млн до 2030 года, а Meta стала первым партнёром-основателем проекта.

Программа направлена на поддержку общественных сетей, устранение рыночных барьеров и развитие инфраструктуры последней мили. Кроме того, планируется обучение технических специалистов для создания локальных решений по подключению к интернету.

Meta и ISOC уже несколько лет сотрудничают в сфере интернет-инфраструктуры. С 2018 года они работают над развитием точек обмена трафиком в 45 странах, обучением технических специалистов и мониторингом устойчивости интернета.

Помимо этой инициативы, Meta продолжает вкладываться в крупные телекоммуникационные проекты. В феврале компания объявила о строительстве подводного кабеля длиной 50 000 км, который соединит США, Индию, Южную Африку, Бразилию и другие страны.

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