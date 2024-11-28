Несмотря на рост числа пользователей интернета в мире, цифровое неравенство остаётся

Согласно данным ООН за октябрь текущего года, во всём мире количество пользователей интернета превысило 5,5 миллиарда человек. Это на на 227 миллионов человек больше, чем в 2023 году, говорится в отчёте Международного союза электросвязи (МСЭ, специализированное учреждение ООН).

При этом в странах с низким уровнем дохода не все имеют возможность пользоваться всемирной паутиной. По оценкам МСЭ, 68 процентов населения мира в настоящее время имеют доступ к интернету, и этот показатель продолжает расти. Вместе с тем – около трети населения мира по-прежнему не подключены к сети. Как отмечает генеральный секретарь МСЭ Дорин Богдан-Мартин:

«”Цифры и факты 2024 года” – это рассказ о двух цифровых реальностях в странах с высоким и низким уровнем дохода. Наиболее уязвимые слои населения не имеют доступа к информации, образованию и возможностям трудоустройства. Этот доклад напоминает нам о том, что истинный прогресс в нашем взаимосвязанном мире заключается не только в том, как быстро мы движемся вперед, но и в том, чтобы все двигались вперед вместе».

Итоги проведенного исследования демонстрируют тесную связь между доступом к интернету и уровнем развития. По оценкам МСЭ, в странах с высоким уровнем дохода в 2024 году 93 процента населения пользуются интернетом. Это контрастирует со странами с низким уровнем дохода, где только 27 процентов населения имеют доступ к сети.



Проблемы сохраняются в наименее развитых странах, где только 35 процентов населения имеют доступ к интернету, и в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, где лишь 39 процентов подключены к сети.



В общей сложности, по оценкам МСЭ, в 2024 году 2,6 миллиарда человек не будут иметь доступа к интернету, что составит 32 процента населения мира. Это меньше, чем недавно пересмотренная оценка в 2,8 миллиарда человек, или 35 процентов, на 2023 год.



«Несмотря на то, что мы продолжаем добиваться прогресса, за этими достижениями скрываются значительные пробелы в наиболее уязвимых сообществах мира, где цифровая изоляция делает жизнь еще более сложной», – сказал Космас Лакисон Завазава, директор Бюро развития электросвязи МСЭ.

В отчёте говорится, что в 2024 году 70% мужчин пользовались интернетом по сравнению с 65% женщин, разрыв составляет около 189 миллионов. Тем не менее, прогресс в достижении гендерного паритета наблюдается.



Доступность улучшается, и стоимость фиксированной широкополосной связи в странах с низким уровнем дохода теперь составляет почти треть среднемесячного дохода. Примерно четыре из пяти человек в возрасте старше 10 лет владеют мобильным телефоном, но это более распространено в странах с высоким уровнем дохода — где 95% людей старше 10 лет владеют мобильным телефоном — по сравнению с всего 56% в странах с низким уровнем дохода.



Более существенный разрыв существует между городскими и сельскими жителями: 83% городских жителей пользуются интернетом по сравнению с 48% сельских жителей. Из 2,6 млрд человек, которые остаются без подключения, 1,8 млрд проживают в сельской местности.



По оценкам МСЭ, в этом году покрытие 5G охватит более половины (51%) населения мира, но сохраняются «значительные различия» между странами с высоким и низким уровнем дохода. В то время как 84% людей в странах с высоким уровнем дохода охвачены 5G, только 4% имеют доступ в странах с низким уровнем дохода.

Интернет продолжает дешеветь, но ценовая доступность остаётся проблемой: стоимость подписки на фиксированную широкополосную связь в странах с низким уровнем дохода эквивалентна почти трети среднемесячного дохода.

«Хотя мы продолжаем добиваться прогресса в области подключения, наши достижения скрывают значительные пробелы в наиболее уязвимых сообществах мира, где цифровая изоляция делает жизнь еще более сложной. Мы должны активизировать наши усилия по устранению барьеров, которые удерживают людей в автономном режиме, и сократить разрыв в использовании. Мы должны подтвердить нашу приверженность достижению всеобщей и значимой связи, чтобы каждый мог получить доступ к интернету», — заявляет Завазава. Он также призвал принять меры для устранения вопиющего неравенства.