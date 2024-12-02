Защитой подводных кабелей займётся новый международный орган

ООН, а также действующие под её эгидой Международный союз электросвязи (ITU) и Международный комитет по защите кабелей (ICPC) создали новый консультативный орган в сфере устойчивости подводных кабелей — International Advisory Body for Submarine Cable Resilience.
Новая структура нацелена на защиту цифровой инфраструктуры, передающей 99% международных данных. Орган будет работать над предотвращением повреждений, ускорением ремонта и разработкой стандартов.
Генеральный секретарь ITU Дорин Богдан-Мартин подчеркнула, что устойчивость подводных кабелей имеет глобальное значение, поскольку сбои в их работе могут затронуть миллионы пользователей.
В последние месяцы актуальность проблемы вновь вышла на первый план из-за инцидентов в Балтийском море, когда повреждения кабелей между Финляндией, Германией и Швецией вызвали сбои в работе интернета. Также в текущем году повреждения трёх кабелей в Красном море вызвали сбои интернета на Ближнем Востоке, а в Африке из-за аварии отключились 13 стран.
ICPC сообщает о 150–200 случаях повреждений подводных кабелей ежегодно. Причины чаще всего связаны с якорями судов, рыболовством, природными катаклизмами и техническими сбоями.
Новый орган объединит 40 экспертов, включая представителей правительств, регуляторов и отраслевых специалистов. Его сопредседателями станут министр связи Нигерии Босун Тиджани и профессор Сандра Максимьяно из Португалии.
International Advisory Body for Submarine Cable Resilience будет собираться не реже двух раз в год. Первая виртуальная встреча запланирована на декабрь 2024 года, а очный саммит состоится в феврале 2025 года в Абудже, Нигерия.
В рамках саммита планируется обсуждение мер по предотвращению аварий, усилению международного сотрудничества и разработке рекомендаций для правительств и компаний.
Новый консультативный орган призван стать ключевым игроком в обеспечении цифровой безопасности и укреплении международного сотрудничества в вопросах защиты подводной инфраструктуры.
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