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2 December 2024

Защитой подводных кабелей займётся новый международный орган

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Подводные кабели передают 99% данных между странами, но они очень уязвимы. Созданный под эгидой ООН консультативный орган займётся их защитой от аварий и катастроф.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva

ООН, а также действующие под её эгидой Международный союз электросвязи (ITU) и Международный комитет по защите кабелей (ICPC) создали новый консультативный орган в сфере устойчивости подводных кабелей — International Advisory Body for Submarine Cable Resilience.

Новая структура нацелена на защиту цифровой инфраструктуры, передающей 99% международных данных. Орган будет работать над предотвращением повреждений, ускорением ремонта и разработкой стандартов.  

Генеральный секретарь ITU Дорин Богдан-Мартин подчеркнула, что устойчивость подводных кабелей имеет глобальное значение, поскольку сбои в их работе могут затронуть миллионы пользователей.  

В последние месяцы актуальность проблемы вновь вышла на первый план из-за инцидентов в Балтийском море, когда повреждения кабелей между Финляндией, Германией и Швецией вызвали сбои в работе интернета. Также в текущем году повреждения трёх кабелей в Красном море вызвали сбои интернета на Ближнем Востоке, а в Африке из-за аварии отключились 13 стран.

ICPC сообщает о 150–200 случаях повреждений подводных кабелей ежегодно. Причины чаще всего связаны с якорями судов, рыболовством, природными катаклизмами и техническими сбоями.  

Новый орган объединит 40 экспертов, включая представителей правительств, регуляторов и отраслевых специалистов. Его сопредседателями станут министр связи Нигерии Босун Тиджани и профессор Сандра Максимьяно из Португалии.  

International Advisory Body for Submarine Cable Resilience будет собираться не реже двух раз в год. Первая виртуальная встреча запланирована на декабрь 2024 года, а очный саммит состоится в феврале 2025 года в Абудже, Нигерия.  

В рамках саммита планируется обсуждение мер по предотвращению аварий, усилению международного сотрудничества и разработке рекомендаций для правительств и компаний. 

Новый консультативный орган призван стать ключевым игроком в обеспечении цифровой безопасности и укреплении международного сотрудничества в вопросах защиты подводной инфраструктуры. 

ООН МСЭ подводные кабели инфраструктура

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