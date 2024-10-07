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7 October 2024

В ООН назвали Telegram «главным инструментом криминала в Юго-Восточной Азии»

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В докладе организации утверждается, что мессенджер сыграл ключевую роль в изменении способов ведения преступной деятельности, — от торговли украденными данным до отмывания денег через криптовалютные операции.

«Мощные преступные сети в Юго-Восточной Азии широко используют приложение для обмена сообщениями Telegram, которое позволило радикально изменить способ, которым организованная преступность может вести масштабную противоправную деятельность», говорится в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC).

Этот мессенджер сыграл ключевую роль в изменении способов ведения преступных операций — таких как торговля украденными данными, в том числе номерами кредитных карт и паролями, а также продажа вредоносного программного обеспечения и сервисов по отмыванию денег через криптовалютные биржи.

В докладе приводятся доказательства того, что преступные рынки постепенно перемещаются в Telegram, активно нацеливаясь на международные преступные группировки, базирующиеся в Юго-Восточной Азии. Этот регион превратился в центр крупной  индустрии, ежегодно генерирующей от 27 до 36,5 миллиардов долларов.

Китайские синдикаты, многие из которых проводят свои операции из укреплённых комплексов с использованием нелегальной рабочей силы, являются одними из главных участников этой деятельности. Telegram используется для продажи инструментов для киберпреступлений, таких как программы для создания deepfake, что позволяет мошенникам использовать поддельные видео и фотографии для обмана.

Доклад ООН также подчёркивает, что Telegram остаётся привлекательной платформой для преступников благодаря слабой модерации и лёгкому доступу к незаконным товарам и услугам. В некоторых случаях пользователи рискуют, что их данные могут быть использованы в мошеннических схемах, считают авторы доклада.

Арест основателя Telegram Павла Дурова в Париже в августе по обвинению в содействии преступной деятельности привлёк внимание к правовой ответственности платформ и вызвал дискуссию о границах свободы слова и применении закона, напоминает Reuters. После ареста Дуров заявил, что приложение начнёт предоставлять IP-адреса и номера телефонов пользователей по запросам правоохранительных органов.

Telegram ООН криминал доклад преступность Юго-Восточная Азия

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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