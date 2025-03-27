Telegram оштрафован на 3,5 млн руб за отказ удалять каналы Майкла Наки и «Росштрафа»

Таганский районный суд города Москвы в феврале текущего года оштрафовал компанию Telegram Messenger Inc. на 3,5 миллиона рублей по ч. 2 ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) — неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством России об информации, информационных технологиях и о защите информации.



Недавно на сайте суда появился текст решения, из которого следует, что речь идёт о более чем 20-ти каналах, в числе которых «Росштраф», «Крымский ветер», «Накипело. Майкл Наки» и другие, причём самой разной направленности — есть там как оппозиционные ресурсы, так и те, что предлагают приобрести фальшивые документы. Некоторые из указанных в документе ресурсов на данный момент уже удалены.



В решении суда отмечается, что Генпрокуратура с 2022 по 2024 г.г. направляла несколько требований Роскомнадзору, в том числе «о принятии мер по ограничению доступа в сети «Интернет» к информационным ресурсам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию, дискредитирующую действия органов государственной власти Российской Федерации и Вооруженных Сил Российской Федерации».



Согласно российскому законодательству, «обязанность удаления информации, распространяемой с нарушением закона, возложена именно на владельца информационного ресурса», поэтому в связи с тем, что удаления указанных в требовании Генпрокуратуры каналов не произошло, Telegram был признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.13.41 КоАП РФ. Компании-владельцу был назначен штраф.



Ранее Роскомнадзор сообщал, что с 2022 года мессенджер был оштрафован на общую сумму 63,4 миллиона рублей за: неудаление запрещенной информации (ст. 13.41 КоАП РФ), неисполнение обязанности по самомодерации (ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ), неисполнение предписаний Роскомнадзора (ст.19.7.10-4 КоАП РФ).