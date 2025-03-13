OSI поддержала принципы Open Source от ООН

Организация Open Source Initiative (OSI), занимающаяся проверкой лицензий на предмет соответствия критериям Open Source, официально одобрила принципы Open Source, предложенные Организацией Объединённых Наций (ООН) для стимулирования сотрудничества и повсеместного внедрения открытого исходного кода в подразделениях ООН и повсеместно. Принципы выработаны сообществом Open Source United, организованном Исполнительным советом ООН в рамках программы «Сеть цифровых технологий», и определяют основу для использования, разработки и распространения открытого исходного кода во всей организации.
Принципы Open Source ООН включают восемь ключевых положений, задающих рамки для использования, разработки и распространения Open Source-программного обеспечения в организации:
«Open Source Initiative приветствует стремление ООН признать растущую роль Open Source в решении глобальных проблем и создании устойчивых решений. Мы гордимся тем, что стали первой организацией, поддержавшей Принципы Open Source ООН, — заявил исполнительный директор OSI Стефано Маффулли. — Эти принципы отражают ключевые ценности Open Source, которые способствуют инновациям, обеспечивают экономический эффект в 8,8 трлн долларов и помогают организациям по всему миру достигать своих целей».
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.