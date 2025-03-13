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13 March 2025

OSI поддержала принципы Open Source от ООН

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Принципы включают в себя открытость, безопасность, инклюзивность и поддержку экосистемы. Направлены они на развитие прозрачных, защищённых и доступных технологий с учётом совместимости и масштабируемости.
Фото: Canva

Организация Open Source Initiative (OSI), занимающаяся проверкой лицензий на предмет соответствия критериям Open Source, официально одобрила принципы Open Source, предложенные Организацией Объединённых Наций (ООН) для стимулирования сотрудничества и повсеместного внедрения открытого исходного кода в подразделениях ООН и повсеместно. Принципы выработаны сообществом Open Source United, организованном Исполнительным советом ООН в рамках программы «Сеть цифровых технологий», и определяют основу для использования, разработки и распространения открытого исходного кода во всей организации.

Принципы Open Source ООН включают восемь ключевых положений, задающих рамки для использования, разработки и распространения Open Source-программного обеспечения в организации:

  1. Открыто по умолчанию: Open Source как стандартный подход для проектов.
  2. Вклад в сообщество: Поощрение активного участия в экосистеме Open Source.
  3. Изначальный акцент на безопасность: Приоритет безопасности во всех проектах.
  4. Инклюзивность и развитие сообщества: Привлечение широкого круга участников и создание доступной среды.
  5. Проектирование с расчётом на повторное использование: Обеспечение совместимости с различными платформами.
  6. Предоставление документации: Публикация полной документации для пользователей, интеграторов и разработчиков.
  7. RISE (признание, поддержка и расширение прав и возможностей): Стимулирование участия людей и сообществ.
  8. Поддержка и масштабирование: Развитие решений, отвечающих меняющимся потребностям ООН и других организаций.

«Open Source Initiative приветствует стремление ООН признать растущую роль Open Source в решении глобальных проблем и создании устойчивых решений. Мы гордимся тем, что стали первой организацией, поддержавшей Принципы Open Source ООН, — заявил исполнительный директор OSI Стефано Маффулли. — Эти принципы отражают ключевые ценности Open Source, которые способствуют инновациям, обеспечивают экономический эффект в 8,8 трлн долларов и помогают организациям по всему миру достигать своих целей».

ООН open source OSI

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