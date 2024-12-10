English Русский
News
10 December 2024

Компоненты открытого ПО участвуют в работе абсолютного большинства приложений

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Согласно исследованиям Linux Foundation, 96% приложений включают компоненты программ с открытым исходным кодом (FOSS), подчёркивая их значимость для мировой инфраструктуры.
Фото: Canva

Linux Foundation опубликовала исследование Census III, которое анализирует использование FOSS в 10 000 компаниях. Исследование выявило, что 96% современных приложений включают компоненты FOSS, подчёркивая их значимость для мировой инфраструктуры.

Исследование проводилось совместно с Гарвардским университетом и ведущими компаниями анализа программного обеспечения, включая Snyk, Sonatype и FOSSA. Анализ охватывает 12 млн случаев использования FOSS.

Среди ключевых выводов: стремительный рост облачных пакетов, увеличение популярности языка Rust и постепенное обновление устаревшего Python 2. В то же время стандартизация названий компонентов остаётся вызовом, затрудняющим управление зависимостями.

Эксперты подчёркивают проблему зависимости от небольших команд разработчиков, которые поддерживают ключевые проекты. Например, в 40% случаев проекты опираются на одного-двух участников, что делает экосистему уязвимой.

Census III также выделяет рост угроз безопасности. Так, в 2024 году была зафиксирована атака на популярный пакет XZ Utils, где социальная инженерия привела к внедрению бэкдора через нового сопровождающего. Это подчёркивает важность проверки кода перед его использованием.

Переход к облачным сервисам становится доминирующим трендом. Как отмечает Дэвид Уилер из OpenSSF, новое ПО разрабатывается специально для облачной инфраструктуры, что требует обновления инструментов и подходов к безопасности.

Исследование также затрагивает использование небезопасных для памяти языков программирования. Более половины строк кода в популярных проектах написаны на таких языках, увеличивая риски. Эксперты советуют разработчикам уделять больше внимания обратной совместимости для упрощения обновлений.

Census III продолжает традицию исследований, начатую в 2015 году. Оно служит важным ресурсом для компаний и организаций, стремящихся усилить безопасность своей программной цепочки поставок.

приложения linux open source открытый исходный код FOSS

Similar articles

Роскомнадзор может ограничить в РФ работу GoDaddy и Amazon Web Services
Open Source Initiative определила стандарты для «открытого ИИ»
Клиенты банков смогут пожаловаться на мошенничество через специальное приложение
Исследование: большинство приложений для детей и родителей имеют серьёзные уязвимости
К борьбе с кибератаками привлекут соцсети, приложения и онлайн-магазины
Contacts

For general questions

[email protected]

For legal questions

[email protected]

Contacts for media:

Telegram: moi_fee
Signal: moi_fee.13

18+

On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

Время менять копирайт