Компоненты открытого ПО участвуют в работе абсолютного большинства приложений

Linux Foundation опубликовала исследование Census III, которое анализирует использование FOSS в 10 000 компаниях. Исследование выявило, что 96% современных приложений включают компоненты FOSS, подчёркивая их значимость для мировой инфраструктуры.
Исследование проводилось совместно с Гарвардским университетом и ведущими компаниями анализа программного обеспечения, включая Snyk, Sonatype и FOSSA. Анализ охватывает 12 млн случаев использования FOSS.
Среди ключевых выводов: стремительный рост облачных пакетов, увеличение популярности языка Rust и постепенное обновление устаревшего Python 2. В то же время стандартизация названий компонентов остаётся вызовом, затрудняющим управление зависимостями.
Эксперты подчёркивают проблему зависимости от небольших команд разработчиков, которые поддерживают ключевые проекты. Например, в 40% случаев проекты опираются на одного-двух участников, что делает экосистему уязвимой.
Census III также выделяет рост угроз безопасности. Так, в 2024 году была зафиксирована атака на популярный пакет XZ Utils, где социальная инженерия привела к внедрению бэкдора через нового сопровождающего. Это подчёркивает важность проверки кода перед его использованием.
Переход к облачным сервисам становится доминирующим трендом. Как отмечает Дэвид Уилер из OpenSSF, новое ПО разрабатывается специально для облачной инфраструктуры, что требует обновления инструментов и подходов к безопасности.
Исследование также затрагивает использование небезопасных для памяти языков программирования. Более половины строк кода в популярных проектах написаны на таких языках, увеличивая риски. Эксперты советуют разработчикам уделять больше внимания обратной совместимости для упрощения обновлений.
Census III продолжает традицию исследований, начатую в 2015 году. Оно служит важным ресурсом для компаний и организаций, стремящихся усилить безопасность своей программной цепочки поставок.
The main news of the week in the field of law.
For general questions
For legal questions
Contacts for media:
Telegram:
moi_fee
Signal: moi_fee.13
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.