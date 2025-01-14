Россия создаёт концепцию хранения и обмена свободного софта

Министерство цифрового развития России разрабатывает концепцию создания и развития находящихся в российской юрисдикции хранилищ открытого кода. Документ определит единое регулирование порядка использования открытого и свободного программного обеспечения (ПО), доступного всем желающим, сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.



В концепции пропишут, как будет регулироваться порядок использования открытого и свободного софта, доступного всем желающим. В документ включат правила и подходы к развитию таких программ в России.



Также план предполагает создание профессиональных групп, которые будут работать с программным обеспечением с открытым исходным кодом.



На проект концепции получены позиции заинтересованных органов власти, документ обсуждается с ведущими разработчиками и экспертным сообществом.