Россия создаёт концепцию хранения и обмена свободного софта

Министерство цифрового развития России разрабатывает концепцию создания и развития находящихся в российской юрисдикции хранилищ открытого кода. Документ определит единое регулирование порядка использования открытого и свободного программного обеспечения (ПО), доступного всем желающим, сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.
В концепции пропишут, как будет регулироваться порядок использования открытого и свободного софта, доступного всем желающим. В документ включат правила и подходы к развитию таких программ в России.
Также план предполагает создание профессиональных групп, которые будут работать с программным обеспечением с открытым исходным кодом.
На проект концепции получены позиции заинтересованных органов власти, документ обсуждается с ведущими разработчиками и экспертным сообществом.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.