Роскомнадзор может ограничить в РФ работу GoDaddy и Amazon Web Services

Роскомнадзор может ограничить доступ в РФ для восьми зарубежных провайдеров хостинга, так как они не выполнили требования ведомства, сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.



По словам РКН, ранее был принят закон № 406-ФЗ, согласно которому к компаниям, оказывающим услуги хостинга, были установлены особые требования, в том числе подача заявки на включение в реестр провайдеров хостинга. Однако несколлько зарубежных компаний эти требования не выполнили, продолжая вместе с тем оказывать услуги хостинга для российских организаций, в том числе GoDaddy, Kamatera, Network Solutions, Ionos, HostGator, DigitalOcean, Amazon Web Services и Hetzner Online GmbH.

Законодательство кроме этого обязывает компании, которые оказывают услуги хостинга, обеспечивать безопасность информации в своей инфраструктуре, взаимодействовать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) для противодействия DDoS-атакам, напоминает агентство.

«С учетом рисков, которым подвержены ресурсы, размещенные на мощностях указанных компаний, работа этих провайдеров хостинга может быть ограничена на территории РФ — в таком случае они не смогут оказывать услуги хостинга российским организациям», — сообщили в ведомстве.

В РКН также порекомендовали размещать сайты на мощностях организаций, добросовестно выполняющих российские законы и включенных в реестр провайдеров хостинга. В противном случае организации, которые размещают свои ресурсы на мощностях зарубежных провайдеров хостинга, могут столкнуться с рядом серьезных угроз, пояснили в ведомстве.

После того, как Роскомнадзор начал добавлять в свой список компании, оказывающие подобные услуги, «Роскомсвобода» запустила общественный мониторинг данного реестра и сейчас он насчитывает уже 428 хостинг-провайдеров.

Относительно возможного ограничения работы популярных компаний мы обратились за комментариями к экспертам, попросив пояснить, чем это может грозить.

«Это может грозить тем, что множество мобильных приложений и сайтов перестанут работать», — считает один из IT-специалистов «Роскомсвободы».

Эксперт также поясняет:

«Заблокировать обещают целые хостинг-площадки, на них люди размещают сайты и сервера приложений. Чтобы проверить, будет ли работать конкретный сайт или сервер, надо смотреть, не расположены ли их сервера на этих хостингах. Если запрет реально начнет действовать, часть сайтов и приложений переедут, сменят хостинг, если захотят остаться доступными для россиян, а часть проигнорируют и просто не будут работать в России. Мы наблюдаем новый этап российской онлайн-цензуры — блокировка целыми хостингами. Что-то подобное уже по мелочи было, но это самый „крупняк“».

В то же время другой технический специалист «Роскомсвободы» считает, что входных данных о намерениях надзорного ведомства слишком мало, поэтому точно предсказать все возможные последствия нельзя. При этом он напомнил:

«Когда в прошлый раз пытались ограничивать работу Amazon, легло пол-интернета, и куча IoT-ресурсов [ред. — интернет вещей]. Но хотелось бы надеяться, что ответственные осознали и исправили свои архитектуры. Хотя, скорее всего, на практике ничего не поменялось, и повторная бомбардировка «Амазона» снова всё положит. Но, опять же, это только предположения. По факту может быть всё, что угодно: от того, что заденет только некоторые сервисы (возможно, даже никому не известные), до того, что опять „Алисы-Маруси“ будут отлетать».

«Это „туркменский вариант“, с тотальной блокировкой всего», — в комментарии «Роскомсвободе» заявил известный IT-эксперт Илья Вайцман.



У себя в Telegram-канале он назвал намерения РКН «серьёзной проблемой», потому что на этих площадках «крутятся не только сайты практически всего, но и заметная часть сервисов VPN»:

«Конечно, в мире есть ещё сотни площадок, не таких заметных, где тоже есть узлы VPN, но в целом ситуация резко ухудшается. В переводе "на потрогать" это означает прекращение работы с большой частью ключей, получаемых из открытых источников.



Что с этим делать пока непонятно, потому что неизвестно, какой механизм блокировок будет применен. Будем думать».

«В первом приближении можно предположить, что придется строить цепочки из сервисов. Разумеется, даже в случае успеха работать всё будет хуже и медленнее», — подытожил эксперт.

По мере поступления комментариев статья будет дополняться.