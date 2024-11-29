AccessNow: в арабском регионе законы о «кибербезопасности» нарушают права человека

Правозащитная организация AccessNow в преддверии принятия Генассамблеей ООН новой конвенции о киберпреступности выпустила доклад о том, как легитимные с точки зрения законодательства меры могут превратиться в средства для цензуры и цифровых репрессий на примере стран арабского региона. Дело в том, что многие правозащитники выступают против принятия данной конвенции, поскольку в текущем виде она представляет серьёзную угрозу цифровым правам во всём мире, и на примере «арабского опыта» можно увидеть, как описанные в конвенции меры способны привести к нарушению прав человека.

«В этой статье мы показываем, как именно страны арабского региона используют законы о киберпреступности для подавления цифровых прав, и почему это должно послужить предупреждением для правительств, рассматривающих возможность ратификации конвенции ООН», — отмечает AccessNow.

Законы о киберпреступлениях во многих арабских странах формулируются так, что позволяют интерпретировать их максимально широко. В Сирии и ОАЭ уголовные дела возбуждаются за подрыв «престижа государства», в Саудовской Аравии и Египте преследуется «нарушение общественной морали», а в Иордании и Мавритании — содержание, которое «сокращает ценность ислама».



Такие формулировки не соответствуют международным стандартам, предусмотренным статьёй 19 Международного пакта о гражданских и политических правах. Согласно Пакту, любое ограничение свободы выражения должно быть чётко определено, оправдано необходимостью и пропорционально. Однако арабские страны выходят далеко за рамки таких принципов.



Например, в Омане уголовно наказуемыми являются призывы к «распутству», а в ОАЭ — оправдание «грехов». Понятия настолько расплывчаты, что власти могут трактовать их по своему усмотрению, подавляя критику, а также вынуждая пользователей интернета к самоцензуре.



Законы о киберпреступлениях в Саудовской Аравии, Иордании и Ливии акцентируются на регулировании онлайн-контента, а не на борьбе с преступлениями, зависящими от технологий. Это свидетельствует о том, что основной задачей является контроль над высказываниями, а не борьба с киберугрозами.



Особенно серьёзные проблемы возникают, когда уже существующие правонарушения переквалифицируются как киберпреступления. В Тунисе клевета, ранее подпадавшая под закон о свободе прессы и предусматривавшая штраф в размере около $700, теперь может караться до 10 лет лишения свободы. Похожая ситуация в Омане, где клевета в интернете наказывается тюремным сроком до 3 лет, хотя в уголовном кодексе по статье предусмотрено всего 6 месяцев лишения свободы.

«Гарантии прав человека, упомянутые в конвенции ООН о киберпреступности, совершенно неадекватны. Они не отражают реальность законов арабских стран, которые не ставят во главу угла ни права человека, ни гарантии справедливого суда и презумпцию невиновности», — считает AccessNow.

Законы о киберпреступлениях в арабских странах также значительно ограничивают право на неприкосновенность частной жизни. В Тунисе, Ливии и Палестине допускается слежка за пользователями без необходимых юридических процедур. В Алжире, Ливане, Египте и других странах интернет-провайдеров обязуют собирать и хранить данные пользователей в течение нескольких лет. Хранимые данные включают информацию о передвижениях, социальных связях и других аспектах частной жизни.



Такая практика признана нарушающей права человека. Суд Евросоюза уже постановил, что массовый сбор данных без конкретных подозрений является незаконным.



Проект новой конвенции ООН также вызывает обеспокоенность из-за широких формулировок. Например, термин «серьёзные преступления» включает в себя любые действия, наказуемые лишением свободы сроком от 4 лет. Это может означать, что международное сотрудничество будет использоваться для преследования за клевету, богохульство или выражение сексуальной ориентации — преступления, которые в ряде стран караются суровыми мерами.



Дополнительной проблемой является отсутствие запрета на использование доказательств, полученных с нарушением прав человека. Такая «свобода следствия» создаёт предпосылки для сотрудничества стран, где международные стандарты игнорируются, что подрывает доверие к системе правосудия.



Правозащитники призывают государства пересмотреть своё отношение к конвенции, отказавшись от ратификации. Особое внимание предлагается уделить изменению национальных законов о киберпреступлениях в арабском регионе, чтобы привести их в соответствие с международными стандартами.