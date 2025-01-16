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16 January 2025

В Совбезе ООН впервые обсудили опасность шпионского ПО

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На повестке дня стоял вопрос о том, как на международную безопасность влияют распространение и злоупотребление такими программами коммерческого и государственного происхождения.
Фото: Canva

Совет Безопасности ООН впервые обсудил шпионское ПО, также известное как государственное или наёмное шпионское ПО, отметив угрозы, которые его распространение несёт международной безопасности и правам человека.  

Инициатором встречи стали США и 15 других стран. Несмотря на неформальный характер заседания, большинство стран-участниц, включая Францию, Великобританию и Южную Корею, согласились с необходимостью регулирования этой области.  

Джон Скотт-Рейлтон из правозащитной организации Citizen Lab ранее заявлял, что глобальная индустрия разработки и продажи шпионского ПО, состоящая из разработчиков, брокеров и специализированных компаний, угрожает миру, безопасности и правам человека. Он отметил, что Европа стала центром развития шпионских технологий, ссылаясь на расследование, показавшее, что Барселона за последние годы превратилась в хаб таких компаний.  

Представители Польши и Греции, переживших собственные скандалы, связанные с NSO Group и Intellexa, также выступили на заседании. Польша сообщила о законодательных мерах для усиления контроля над деятельностью спецслужб, а Греция напомнила о принятом в 2022 году законе, запрещающем продажу шпионского ПО.  

Россия и Китай раскритиковали встречу. Представитель РФ обвинил США, ссылаясь на разоблачения Эдварда Сноудена о глобальной системе слежки, созданной АНБ. Китайская сторона заявила, что обсуждение коммерческого ПО менее важно, чем вопросы распространения национальных кибероружий.  

В ходе заседания также поднимались вопросы санкций. Администрация Байдена ввела меры против разработчиков шпионского ПО, включая израильские NSO Group и Candiru, греческую Intellexa и её основателя Таля Дилиана. Были введены запреты на поездки в США для лиц, причастных к индустрии шпионского ПО.  

Несмотря на скепсис отдельных стран, заседание Совбеза ООН стало важным шагом к осознанию угрозы, исходящей от коммерческого шпионского ПО, и поиску путей её устранения.

ООН АНБ NSO Group шпионское ПО Pegasus Совбез ООН

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