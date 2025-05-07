WhatsApp одержал победу над разработчиком шпионского ПО Pegasus

Калифорнийский суд обязал израильскую компанию NSO Group выплатить $168 млн корпорации Meta по делу о несанкционированной установке шпионского ПО Pegasus на устройства пользователей WhatsApp. Это решение стало первым в истории случаем, когда суд признал компанию, торгующую шпионскими технологиями, виновной в незаконной кибератаке против частной платформы.



История началась в 2019 году, когда инженеры WhatsApp обнаружили атаку, использовавшую уязвимость нулевого дня. Вредоносный код проникал в устройства через один входящий звонок, даже если пользователь не отвечал на него. По данным Meta, было скомпрометировано около 1400 аккаунтов, включая активистов, журналистов и дипломатов.



Meta подала иск против NSO в октябре 2019 года. Израильскую компанию обвинили в незаконном доступе к системам WhatsApp и распространении вредоносного ПО без ведома пользователей. Судебный процесс длился более четырех лет, в ходе которых NSO пыталась доказать, что как подрядчик государств она обладает иммунитетом от судебного преследования.



Однако в ходе разбирательства вскрылись новые факты. Родственная NSO структура Westbridge, по данным суда, предлагала Pegasus американским силовым ведомствам. Кроме того, в рамках процесса был раскрыт исходный код Pegasus, что позволило лучше понять, как именно функционирует система скрытого слежения.



Pegasus способен незаметно для владельца получить доступ к информации с любых приложений — от переписки и звонков до геолокации и фотографий. Также программа может активировать микрофон и камеру без ведома пользователя. Согласно признанию представителей NSO, их технологии продолжают работать на современных устройствах с iOS и Android.



По решению суда, NSO должна выплатить $444 тыс. компенсации и $167,3 млн штрафа. Meta называет это решение важным прецедентом, создающим сдерживающий эффект для всей индустрии коммерческого шпионажа. По словам представителей компании:

«Наш выигрыш — это сигнал, что незаконные действия против американских сервисов не останутся безнаказанными».

Meta намерена добиться судебного запрета, который навсегда ограничит возможности NSO воздействовать на пользователей WhatsApp. Кроме того, компания планирует направить полученные средства организациям, занимающимся защитой цифровых прав по всему миру.



К расследованию инцидента активно подключились специалисты Citizen Lab — канадской лаборатории, специализирующейся на цифровой безопасности. Они помогли идентифицировать пострадавших и собрать технические доказательства. Участие крупной технологической компании, как отмечают эксперты, существенно повысило осведомленность общества о масштабах угрозы.



NSO Group уже заявила о намерении оспаривать решение суда, настаивая на легитимности своей деятельности и подчеркивая, что её технологии применяются исключительно в целях национальной безопасности. Тем не менее, судебное решение стало важным шагом в борьбе за приватность пользователей и ограничение злоупотреблений в сфере цифрового надзора.



Стоит также напомнить, что в 2021 году к иску против NSO присоединилась и Apple, обвинив компанию в слежке за пользователями iPhone. В числе целей Pegasus назывались государственные деятели, дипломаты и оппозиционные журналисты, включая убитого Джамаля Хашогги, хотя NSO эту связь отрицает. В 2023 году Верховный суд США отказался признать иммунитет NSO, и путь к финальному вердикту был открыт.