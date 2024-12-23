Суд в США признал компанию-разработчика Pegasus виновной во взломе WhatsApp

Федеральный суд в Окленде, штат Калифорния, вынес решение в пользу компании Meta Platforms (признана «экстремистской организацией» и запрещена в РФ), владеющей WhatsApp, в деле против израильской NSO Group. Судья Филлис Хэмилтон постановила, что NSO несет ответственность за взлом и другие злоупотребления в отношении мессенджера. Следующим этапом станет рассмотрение судом присяжных вопроса о возмещении ущерба, которое состоится предположительно в марте 2025 года.



По итогам вынесенного решения WhatsApp заявил:

«После пяти лет судебных разбирательств мы благодарны за сегодняшнее решение. NSO больше не может избегать ответственности за свои незаконные атаки на WhatsApp, журналистов, активистов по правам человека и гражданское общество. С этим постановлением компании-разработчики шпионского ПО получили предупреждение о недопустимости подобных незаконных деяний».

В кратком решении суд постановил, что NSO Group нарушила Закон США о хакерских атаках и злоупотреблениях. Apple подала аналогичный иск против компании, но отозвала его в сентябре.



Согласно постановлению судьи, NSO Group тянула время на протяжении всего судебного разбирательства. Хэмилтон приказала NSO Group предоставить WhatsApp исходный код своего шпионского ПО в начале 2024 года. Однако в своем пятничном постановлении она заявила, что компания неоднократно не выполняла его, что стало основной причиной, по которой она удовлетворила запрос WhatsApp о санкциях против компании.



Хотя иск был подан в Калифорнии, NSO Group предоставила свой исходный код для просмотра в Израиле только гражданину Израиля, что судья назвал «просто невыполнимым», согласно постановлению.



Решение суда приветствовали эксперты в области кибербезопасности. Джон Скотт-Рейлтон, старший исследователь канадской организации Citizen Lab, первой раскрывшей информацию о шпионской программе Pegasus от NSO Group в 2016 году, назвал это решение «важным прецедентом» для всей индустрии шпионского ПО:

«Долгое время такие компании утверждали, что не несут ответственности за действия своих клиентов с использованием их инструментов. Сегодняшнее решение делает очевидным, что NSO Group действительно нарушила множество законов».

Эксперты считают, что это решение может стать значительным ударом по индустрии шпионского ПО, которая уже давно подвергается критике за вмешательство в личную жизнь и нарушение прав человека.