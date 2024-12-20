ФСБ хочет следить за пользователями 12 мессенджеров — в их числе WhatsApp, Skype и Wire

19 декабря текущего года произошло очередное массовое внесение в реестр ОРИ интернет-сервисов, многие из которых не просто популярны, а имеют важное значение как для россиян, так и миллиардов пользователей в мире. В основном они используются для связи и других коммуникаций между людьми.

Сразу стоит напомнить, что организатор распространения информации на основании российского законодательства обязан передавать данные пользователей, в том числе об их действиях и взаимодействиях в ФСБ по первому требованию. Также они должны передавать переписку, звонки и видео.

Пожалуй, самым знаковым можно считать появление там американского мессенджера WhatsApp, который имеет по всему миру более чем 2 миллиарда пользователей:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109854

Примечательно, что летом текущего года многие россияне жаловались на сбои в его работе. По мнению экспертов, произошло это из-за действий российских властей, которые пытались протестировать блокировку популярных в России мессенджеров, которую Роскомнадзор попытался объяснить DDoS-атаками из-за рубежа на операторов связи. В случаях региональных шатдаунов WhatsApp неизменно попадает в число блокируемых, что случалось в начале этого года и вот совсем недавно, когда Чечню, Дагестан и Ингушетию пытались отключить от внешнего интернета.

Также стоит напомнить, что WhatsApp — единственный из сервисов Meta (признана «экстремистской организацией» и запрещена на территории РФ), который не блокируется. Facebook и Instagram с 2022 года по решению Генпрокуратуры были отправлены в реестр запрещённой информации.

Ещё один американский популярный сервис для связи, — Skype, — тоже оказался в этом списке:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109855

Швейцарский Wire тоже попал в компанию «Скайпа» и «Вотсапа»:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109856

Свободный кроссплатформенный мессенджер с использованием сквозного шифрования Element (Великобритания) также стал ОРИ:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109863

Южнокорейское приложение для обмена мгновенными сообщениями KakaoTalk:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109861

Сервис популярен прежде всего в Юго-Восточной Азии. Мессенджер является лишь одним из сервисов, который принадлежит компании Kakao.

Австралийский открытый анонимный децентрализованный мессенджер Session:

reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109862

Он создан на базе экосистемы Oxen, поддерживающий сквозное шифрование и минимизирующий использование метаданных для скрытия личностей пользователей по умолчанию.

В этом же списке:

Мобильное приложение DUST (США) reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109858

Мобильный мессенджер «Pinngle Safe Messenger» (Армения) reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109857

Ещё один сервис для общения Status (Швейцария) reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109859

Приложение Keybase (США) reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109860

Мобильное приложение для обмена сообщениями Trillian (США) reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109864

Защищённый мессенджер Crypviser (Германия) reestr.rublacklist.net/ru/disseminator/109865

Внесение в реестр накладывает на организаторов распространения информации обязательство хранить данные пользователей, информацию об их действиях и взаимодействиях, переписку, фото, аудио- и видеозвонки (если таковые предусмотрены), и передавать их ФСБ. Причём постоянный доступ силовиков к этой информации должен обеспечиваться с помощью специального оборудования, который ОРИ обязаны установить за свой счёт.

Насколько тесно собираются сотрудничать с российскими властями, да и вообще — знают ли они о своем внесении в реестр ОРИ, вышеперечисленные сервисы, — неизвестно. Надеемся, что они сами прольют свет на эту историю в ближайшее время.