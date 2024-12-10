Опубликовано исследование о давлении на независимые медиа в России

OONI провела исследование совместно с RKS Global — в области цензурирования интернет-медиа в России за последний год и выложила отчёт, в котором рассказывается о блокировках новостных СМИ в РФ, а также о том, как эти блокировки повлияли на независимые российские новостные медиаорганизации.



С помощью исследования было подтверждена блокировка не менее 279 доменов новостных СМИ, что вдвое больше, чем в прошлом году, когда подтвердились ограничения в отношении 139 доменов. Сюда входят как иностранные, так и независимые российские новостные сайты, причём большинство из них заблокированы более чем на десяти различных сетях в России.

«В таких случаях провайдеры, по-видимому, осуществляют блокировку на основе DNS децентрализованным способом (например, возвращая 188.186.146.208 как часть DNS-разрешения)», — полагают авторы отчёта.

Блокировки в основном осуществляются с использованием вмешательства в протоколы TLS (Transport Layer Security), где сессии прерываются на стадии шифрования. Такой подход делает попытки обхода цензуры через альтернативные технические решения затруднительными.

Хотя оборудование для анализа трафика (ТСПУ) устанавливается децентрализованно у каждого интернет-провайдера, исследователи пришли к выводу, что управление блокировками происходит централизованно под контролем Роскомнадзора. Это подтверждается одновременным введением блокировок на разных провайдерах и использованием одинаковых методов.

Блокировки. Как это происходит

Одним из самых распространённых методов не только давления на СМИ, но и ограничения возможностей для пользователей в получении контента, является блокировка. О том, как она осуществляется, OONI изучила на примере 23 независимых и оппозиционных медиа, используя тест Web Connectivity.



1. TLS-ошибки как сигнал цензуры

Исследватели обнаружили, что большинство попыток подключения к этим сайтам завершаются TLS-ошибками. TLS (Transport Layer Security) – это протокол, обеспечивающий защиту данных при передаче. Ошибки возникали на стадии установления соединения. Это сильный индикатор цензуры, так как такие сбои происходят, когда сетевые администраторы намеренно вмешиваются в процесс, не позволяя соединению стать защищённым. Таким образом, пользователи не могли получить доступ к заблокированным сайтам.



2. Client Hello и действия цензоров

Перед тем как соединение через TLS становится защищённым, браузер пользователя отправляет сообщение Client Hello, содержащее информацию о домене и предлагаемых настройках шифрования. Это сообщение не зашифровано и уязвимо для перехвата. Исследователи заметили, что на этом этапе цензоры внедряют сбой: соединение прерывается сразу после отправки Client Hello, что делает доступ к сайтам невозможным. Такие действия возможны благодаря специальным устройствам для глубокого анализа трафика (DPI), которые блокируют соединение, используя эти незашифрованные данные.



3. Централизованное управление цензурой

Хотя устройства для анализа трафика (ТСПУ) устанавливаются каждым провайдером отдельно, OONI обнаружила, что блокировки сайтов происходят одновременно в разных сетях. Это говорит о том, что цензура управляется централизованно, предположительно Роскомнадзором, который координирует списки запрещённых доменов и команды блокировки. Такой вывод подтверждается одновременным началом блокировки доменов по всей стране и использованием одинаковых методов вмешательства.



4. Децентрализованное развёртывание и ценатрализованное применение ТСПУ

Устройства ТСПУ, используемые для цензуры, размещаются в сетях разных провайдеров, но работают по одинаковым правилам. Это говорит о том, что установка и управление устройствами доверены локальным операторам, а вот списки блокировок и алгоритмы работы приходят из единого центра. Такой подход позволяет одновременно применять цензуру в разных частях страны.

Интервью с медиа

Ещё одной частью исследования стали анализ и документирование последствий блокировок и других форм цензуры на деятельность независимых СМИ в России в 2023-2024 году. В рамках качественного исследования были рассмотрены не только технические аспекты блокировки независимых медиа, но и другие методы цензуры, применяемые в России.

Проанализированы были не только сами блокировки, но и эволюция правоприменительных практик, в том числе, рост числа проектов со статусами «иностранного агента», «нежелательной» или «экстремистской» организации. Кроме того, исследователи пытались понять, как сами медиа воспринимают развитие цензуры, какое влияние это оказывает на их деятельность и какие технические решения они используют, чтобы сохранить доступ к своей аудитории в России.

«Чтобы ответить на поставленные исследовательские вопросы, мы проанализировали данные из открытых источников и провели серию интервью с представителями 15 СМИ и медиа-проектов, — говорится в отчёте. — Для обеспечения безопасности наших респондентов, мы приведем в этом исследовании только обобщенные и обезличенные результаты, исключив собранную информацию об успешных стратегиях и тактиках по восстановлению доступа аудитории к информации СМИ».

В ходе интервью с представителями 15 независимых российских новостных СМИ респонденты рассказали, что основными проблемами, с которыми они сталкиваются, являются:

Финансовые сложности. В последние годы российские власти включили большинство независимых медиа в список «иностранных агентов» или «нежелательных организаций», что привело к ограничениям на рекламные предложения, партнерские коллаборации и общему сокращению финансовой поддержки таких организаций в стране. Это усугубилось санкциями и блокировкой платежных систем, которые ещё больше увеличили финансовую нагрузку на независимые российские медиа в последние годы. В результате многие СМИ были вынуждены искать альтернативные источники финансирования (например, краудфандинг или международные гранты), и многим из них еще предстоит найти устойчивую модель финансирования.



Закрытие медиа-проектов. В результате финансовых трудностей и усиления цензуры некоторые российские издания были вынуждены закрыться в 2024 году. Например, приостановили свою деятельность следующие СМИ: Якутская газета «Туймаада», экологическое издание «Кедр» (часть коллектива основала новое издание «Смола»), радио «Эхо Кавказа» (приостановило вещание в связи со статусом «нежелательной организации»), СМИ «Курьер.Среда», „Астра“ (временно закрылась из-за отсутствия финансирования, но вскоре возобновила работу благодаря краудфандингу), „Служба поддержки“ (из-за финансовых проблем после неполучения поддержки международных доноров), It’s My City (лишилась лицензии за освещение протестов против «спецоперации»).



Проблемы безопасности. Возросшие риски слежки и ограничения в распространении информации о VPN создали как цифровые, так и юридические риски для сотрудников СМИ, работающих с конфиденциальной информацией. Присутствие медиапроектов в российских социальных сетях стало небезопасным, поскольку взаимодействие с материалами «нежелательных организаций» легко отслеживается и может привести к уголовному преследованию читателей. Чтобы минимизировать угрозы для своей аудитории, многие СМИ закрыли свои аккаунты на российских платформах и перешли на зарубежные сервисы с усиленной защитой данных. Однако большинство зарубежных сервисов по-прежнему заблокированы в России, и смена платформ привела к частичной потере российской аудитории.



Частичная потеря российской аудитории. В результате блокировки сайтов, включения в список «иностранных агентов», «экстремистских» или «нежелательных организаций» (статусы, создающие риски для читателей, взаимодействующих с материалами таких организаций), многие независимые СМИ потеряли часть аудитории в России. Эти статусы также сделали невозможным использование платного продвижения через платформы, сервисы и сотрудничество с блогерами, что лишило СМИ важных каналов вовлечения аудитории. Когда блокировки вынуждали медиаорганизации менять платформы, это также приводило к частичной потере аудитории.



Растущая самоцензура. Правовые статусы «нежелательной организации», «экстремиста» и «иностранного агента», присвоенные российскими властями многим независимым медиапроектам, затрудняют работу с авторами и респондентами, поиск и привлечение новых авторов, респондентов и экспертов, поскольку любое сотрудничество со СМИ становится рискованным и может повлечь за собой уголовную ответственность участников. Такие статусы усиливают самоцензуру и приводят к уходу из профессии отдельных журналистов и закрытию медиаорганизаций.



Снижение возможностей для освещения событий в России. Трудности эмиграции, низкие зарплаты и постоянный стресс приводят к выгоранию сотрудников, особенно руководителей СМИ. Статус «иностранного агента» или «нежелательной организации» заставляет многих авторов и респондентов неохотно сотрудничать с медиа, что ограничивает возможности СМИ освещать события в России. Независимые медиа сталкиваются с рядом проблем, включая трудности с поиском авторов, доступом к информации, работой с респондентами, находящимися в России, и адаптацией к быстро меняющейся цифровой среде. Все это требует высокой степени гибкости и способности быстро реагировать на новые угрозы.

Методы цензуры: ключевые аспекты

Команда OONI выделила несколько основных методов, с помощью которых российские власти усиливают контроль над независимыми медиа. Эти меры охватывают как технические, так и правовые инструменты, существенно затрудняющие работу журналистов и доступ аудитории к информации.



Блокировки и DDoS-атаки

Одним из самых распространённых методов цензуры остаются блокировки сайтов, организуемые с помощью систем глубокого анализа трафика (DPI). Заблокированные ресурсы становятся недоступными для пользователей через большинство российских интернет-провайдеров. Кроме того, независимые СМИ регулярно подвергаются DDoS-атакам, которые перегружают их серверы и временно выводят сайты из строя. Это вынуждает редакции нести дополнительные расходы на киберзащиту.



Блокировки третьих сервисов

Цензура распространяется и на инфраструктурные платформы, используемые медиа (соцсети, YouTube, т.д.). Блокируются сервисы контент-доставки (CDN), облачные хранилища и VPN-программы, что создаёт препятствия для доставки контента и доступа к заблокированным сайтам. В ряде случаев блокировки затрагивают даже платформы, обеспечивающие безопасное общение и анонимность пользователей, что значительно ограничивает возможности для работы.



Правовое давление

Юридическое преследование остаётся мощным инструментом запугивания и подавления независимых СМИ. Многие издания и их сотрудники сталкиваются с крупными штрафами, арестами, обысками и уголовными делами. Кроме того, законы, направленные против «фейков» и «дискредитации» вооружённых сил, усиливают самоцензуру и ограничивают освещение острых тем.



Ограничения Big Tech и влияние санкций

Решения крупных технологических компаний и международные санкции также осложняют работу российских медиа. Многие платформы удаляют мобильные приложения независимых СМИ из своих магазинов или ограничивают доступ к контенту. При этом финансовые санкции и блокировка международных платёжных систем лишают медиа возможности получать средства от подписчиков и доноров.



Эти методы, применяемые в совокупности, существенно ослабляют независимые медиа, ограничивают свободу слова и затрудняют доступ общества к правдивой информации.

Основные выводы исследования OONI

Основные выводы показывают, как технические, правовые и экономические меры цензуры ограничивают свободу прессы и доступ общества к информации:

- Массовая блокировка доменов

- Централизованное управление цензурой

- Юридическое давление и финансовые ограничения

- Нарушение работы инфраструктурных сервисов

- Адаптация медиа в условиях цензуры

Этот пункт хотелось бы отметить отдельно. Несмотря на давление, независимые медиа демонстрируют стойкость и умение доносить до своих пользователей нужную информацию, используя для этого современные технические методы. Однако исследователи подчёркивают, что для эффективного противодействия цензуре и сохранения свободы слова необходима международная поддержка.



Выводы исследования подчёркивают необходимость системных решений для защиты независимой журналистики в России и обеспечения её устойчивости в условиях нарастающих угроз.

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