Научную информацию о VPN могут начать блокировать

Научная и научно-техническая информация, описывающая способы создания и устройства VPN-сервисов, может попасть под запрет. Соответствующее изменение в Критерии оценки информации относительно включения её в реестр запрещённой разработал Роскомнадзор. На это обратил внимание телеграм-канал «Телеком-ревью».

Новый критерий звучит так:

«... в отношении научной, научно-технической и статистической информации о способах, методах обмена информацией в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», при обеспечении доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям с применением защищённых каналов связи».

В сводном отчёте об оценке регулирующего воздействия документа говорится, что действующая редакция Критериев не предполагает ограничения научной информации о VPN-сервисах. Поэтому «проектом приказа предусмотрено признавать указанную информацию запрещённой».

Однако подчёркивается, что VPN-сервисы могут использоваться только для обеспечения защищённого доступа к информационным ресурсам и (или) защищённого обмена информацией в информационно-телекоммуникационных сетях — подобные сервисы не предназначены для получения запрещённой информации и используются, в частности, госорганами, органами местного самоуправления, коммерческими предприятиями, в том числе из финансовой сферы. В описании причинённого вреда также отмечается, что

ограничение доступа к научным данным «приведёт к невозможности создания сервисов, обеспечивающих конфиденциальность при обмене информацией, что, в свою очередь, повысит вероятность утечки конфиденциальной информации, в том числе, информации, хранящейся в государственных, банковских, коммерческих и иных информационных системах».

Таким образом, регулирование направлено на владельцев сайтов и граждан и не касается органов власти (это следует и из соответствующих граф отчёта).

В случае утверждения приказ вступает в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года. Сейчас текст документа размещён на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов и проходит этапы публичного обсуждения и антикоррупционной экспертизы. Направить свои предложения можно до 5 августа.

👉 Разработаны критерии блокировки информации про обход блокировок

Роскомнадзор разработал критерии блокировки сведений про обход блокировок в 2023 году. Фактический запрет такой информации заработал с 1 марта 2024 года. Тогда подчёркивалось, что ограничения не будут действовать в отношении научных, научно-технических и статистических данных о способах обхода блокировок.