Русская Википедия преодолела рубеж в 2 миллиона статей

18 сентября 2024 года в 16:29 по московскому времени число статей в Русской Википедии достигло 2 000 000.

Как сообщается в «ВикиНовостях», двухмиллионной стала статья о рассказе Набокова «Музыка», написанная известным омским википедистом и журналистом Николаем Эйхвальдом.

Участники сообщества подчёркивают:

«Это честные 2 000 000. Мы не воровали статьи. Не воровали идеи. Не использовали ботозаливки. Стали строже относиться к качеству статей. Мы и есть та Википедия, основанная в 2001 году Джимми Уэйлсом, раздел на русском языке. Мы самим своим существованием показываем, какое значение имеет честная информация в современном мировом сообществе. Наши статьи годами обсуждаются самыми разными людьми со всего света, рассматриваются с разных сторон, с разных позиций. Мы сами написали эти статьи. Сами в тяжёлых спорах отточили формулировки. Мы самим своим существованием показываем, что можно слышать людей с разными взглядами и вырабатывать консенсусный контент. Мы — самая большая энциклопедия на русском языке, и мы живы».

По количеству статей Русская Википедия занимает седьмое место, опередив испанскую (1 979 577 статей). Первое место занимает английская (6 884 547), следом идёт Википедия на себуанском языке (6 116 928), затем на немецком (2 943 281), французском (2 636 301), шведском (2 594 577) и нидерландском (2 167 561).

Русская Википедия на данный момент насчитывает более 8 миллионов страниц, в которые было внесено почти 140 миллионов правок, и над всем этим работают более 3,6 млн википедистов.

«Роскомсвобода» поздравляет Русскую Википедию с новым достижением, мы всячески приветствуем стремление сообщества википедистов продвигать свободные знания, желаем дальнейшего развития и благодарим за неуклонное следование принципам объективного подхода к информации и желанию постоянно самосовершенствоваться!