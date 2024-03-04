Найден очередной повод для блокировки «Википедии»

В России могут заблокировать «Википедию» по закону о запрете популяризации VPN, считает зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. В своем Telegram-канале он отметил, что необходимое для этого техническое решение уже разрабатывается специалистами Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).



Депутат отмечает, что в «Википедии» есть статья, которая рассказывает о способах обхода блокировок VPN-сервисов, а также «настоятельно» рекомендует пользователям применять их. При этом, по словам парламентария, у Роскомнадзора и раньше был «целый ряд претензий» к «Википедии» — по многим из них уже вынесены судебные решения:

«Законные основания для блокировки “Википедии” есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей».

Он добавил, что вся «ценная информация» из «Википедии» уже продублирована на другие ресурсы — портал БРЭ, «Рувики» и «Руниверсалисе». «Осталось сделать так, чтобы по ссылке на статью “Википедии” пользователю предлагалось открыть ее безопасный вариант на одном из российских аналогов», — заключил парламентарий.

В России «Википедия» неоднократно подвергалась угрозе блокировки, но практически сразу после первых попыток забанить её стало ясно, насколько болезненно это будет для граждан. Её материалы используются в школьных рефератах, студенты и учёные спорят в целесообразности взятия материалов для дипломных и научных работ (и продолжают брать), прибегают к её помощи и суды.

Поэтому вполне возможно назвать данный ресурс критически важным для россиян.

Своеобразным переломным моментом стала так называемая «специальная военная операция», статьи о которой для государства стали болезненной темой, поскольку в отличие от российских сайтов, «Википедии» нельзя приказать написать тот или иной материал так, как этого требуют Генпрокуратура и Роскомнадзор. С того момента энциклопедия с завидным постоянством появляется в материалах судебного участка № 422 мирового судьи Таганского района города Москвы, где с неё было решено взыскать уже несколько миллионов рублей штрафов. По состоянию на август 2023 года энциклопедия получила более 10 штрафов за неудаление запрещённой информации, во множестве случаев касающейся как раз «СВО».

Предложения о блокировке «Википедии» звучали уже не раз, в том числе от председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева, и в то же время глава Минцифры Максут Шадаев утверждал, что это в планы государства не входит.

Основной проблемой долгое время было отсутствие альтернативного сервиса, к которому бы россияне смогли обращаться за нужной им энциклопедической информацией, и в августе 2022 года был запущен отечественный аналог Wikipedia — «Руниверсалис», который перестал работать в первые же часы после запуска. По сути это своего рода клон «Википедии», только с подправленным «как надо» статьями.

Авторы проекта переносили туда статьи русскоязычной «Википедии», «очищая от пропаганды и вредоносного контента». В будущем планируют создать автономную версию, доступную для скачивания.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский в мае прошлого года допустил блокировку Wikipedia в России, отметив, что позиция компании заключается в том, что «бороться с государством» в случае решения об окончательной блокировке на территории России она не будет:

«Основная позиция в том, что как-то обходить блокировки Wikimedia Foundation не будет, бороться с государством Wikimedia Foundation не будет. А если пользователи будут обходить блокировки — это, собственно, решение пользователей, читателей».

Козловский выразил уверенность в том, что даже если это и произойдет, в России все равно продолжат пользоваться «Википедией» как и запрещёнными социальными сетями с помощью VPN.

В декабре прошлого года «Викимедиа РУ» объявила о закрытии, поскольку Станислава Козловского могли в скором времени объявить иноагетом, и это действительно произошло, но уже в начале февраля текущего года.

Исходя из того, насколько сильно возросло давление на Wikipedia и её активистов, блокировка онлайн-энциклопедии вполне возможна. Правда, вряд ли столь же большое количество пользователей из России будут искать себе альтернативу в том же «Руниверсалисе», которому придётся ещё долго добиваться такого уровня доверия, что у «Википедии».

«Википедию» в России пытались блокировать с первых же лет существования реестра запрещенных сайтов. Первые статьи попали в этот реестр еще в ноябре 2012 года и регулярно пополняются со стороны разных госорганов — речь идёт уже на сотни запрещённых статей в энциклопедии. Теперь крупнейший мировой источник знаний хотят заблокировать уже по другой причине — за пропаганду обхода блокировок. К сожалению, мы наблюдаем очередной повод для сожжения источников интеллектуального труда — бросается новое полено в топку цифровых костров. Но сама по себе «Википедия» никуда не пропадёт: энциклопедия — не тот ресурс, который может быть предан забвению, да просто потому, что он несёт в себе полезную функцию для десятков миллионов людей. Это не какой-то фиктивный пузырь, который может в момент лопнуть от любого негативного вмешательства. Знания — вечны, даже если им в какой-то промежуток времени активно чинят препятствия»,

— Артём Козлюк, руководитель общественной организации «Роскомсвобода».