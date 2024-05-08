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8 May 2024

Wikimedia Foundation: Россия — на первом месте по правительственным запросам на удаление контента

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Во второй половине 2023 года она также лидирует по запросам на изменение и удаление контента по странам.

Wikimedia Foundation получил 61 правительственный запрос на удаление контента. Больше всего запросов — 44 — оказалось из России. Страна, таким образом, заняла первую строчку списка. На втором месте расположилась Индия (2). От остальных 12 стран было по 1 запросу. Напомним, в первой половине 2023 года Россия с 42 запросами находилась на втором месте, тогда её обогнали США (54).

 

Источник: Wikimedia Foundation

 

Всего в фонд пришло 348 запросов на удаление контента. Среди них — запросы на изменение и удаление контента по проектам и запросы на изменение и удаление контента по странам. В первом случае лидирует англоязычная «Википедия» (97), далее с отрывом идут Wikimedia Commons (40) и русскоязычная «Википедия» (38).

 

Источник: Wikimedia Foundation

 

Во втором случае с 46 запросами снова на первом месте — Россия, после неё расположились США (44) и Германия (36). 

 

Источник: Wikimedia Foundation

 

Фонд также получил 32 запроса на информацию о пользователях. Из них 13 являлись неофициальными правительственными запросами (от госорганов и не требующими формального юридического процесса), 11 — неофициальными неправительственными (от неправительственных организаций и не требующими формального юридического процесса), 6 — судебными. Больше всего запросов (7) было из США, далее идут Германия (5), Индия (4), Великобритания (3) и др. России в списке нет.

За отчётный период в Wikimedia Foundation, кроме того, поступило 10 запросов в соответствии с т.н. «правом на забвении», которое предусмотрено законодательством разных стран. Ни один из них не был удовлетворён. В организацию прислали и 2 003 запроса на удаление учётных записей и 23 — на разблокировку аккаунтов.

В первой половине текущего года сам фонд направил в Национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей 15 отчётов, на основе которых удалил 162 материала и заблокировал 15 учётных записей.

Наконец, отчитался Wikimedia Foundation и о соблюдении закона об авторском праве в цифровую эпоху. Digital Millennium Copyright Act (DMCA) требует от Wikimedia удаления контента, нарушающего авторские права, при соответствующем запросе на это. В минувшем полугодии организация получила 12 таких запросов, 1 из которых она удовлетворила. 6 запросов пришло из США, 3 — из Австралии, по 1 — из Китая, Германии и Великобритании.

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