Законопроект о регулировании «сиротских» произведений одобрен в Правительстве

Комиссия Правительства по законопроектной деятельности одобрила поправки в Гражданский кодекс РФ, которые будут регулировать музыкальные композиции, фотографии или книги, чей автор или правообладатель неизвестен, либо не доступен для связи, которые также именуются «сиротскими» произведениями.

Как пишет РБК, который ознакомился с копией документа, в кабмине подтвердили, что инициатива была одобрена комиссией на заседании, проходившем 22 января.

В июле 2023 г. сенаторы Валентина Матвиенко, Лилия Гумерова и Андрей Клишас, а также депутат Павел Крашенинников внесли в Госдуму поправки, предлагающие введение лицензирования использования такого контента через уполномоченную организацию.



В соответствии с предложенным законопроектом, за использование «сиротских» произведений следует выплачивать гонорар через номинальный счет, с которого эти средства могут быть списаны в случае, если автор выйдет на связь.



Законопроект был принят в первом чтении 6 декабря 2023 г.. Предложенные в законопроекте механизмы вызывали опасения у представителей медиаотрасли. Они, в частности, обращали внимание, что текущие формулировки, особенно в случае их расширения на кино, позволят признать «сиротским» контент ушедших западных правообладателей, например, фильмы Disney. А изначально описанный процесс поиска автора произведения, по мнению представителей индустрии, не был слишком условным.

Правкомиссия предлагает внести изменения в документ перед вторым чтением. По мнению Правительства, необходимо уточнить положения законопроекта, касающиеся возможности отнесения произведений к числу «сиротских» в случае, если местоположение правообладателя известно, но он не отвечает на обращения.



В текущей редакции документа предусмотрено признание контента бесхозным, если автор игнорирует обращения. Также рекомендуется уточнить порядок функционирования номинального счета, на который будут зачисляться средства за использование «сиротских» произведений, на случай, если их правообладатель все же будет найден.