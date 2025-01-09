В России утверждена концепция противодействия киберпреступлениям

Правительство России утвердило концепцию государственной системы противодействия преступлениям, совершаемым с помощью информационно-коммуникационных технологий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Среди ключевых целей документа — защита государства и граждан от мошенников, использующих цифровые технологии, а также разработка правовых и технических мер противодействия таким правонарушениям и создание специальных подразделений для их расследования.

«Согласно документу, одной из важных частей государственной системы должна стать специализированная цифровая платформа, обеспечивающая оперативный обмен информацией между правоохранительными органами, Центральным банком, кредитными организациями и операторами связи для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к мошенническим действиям», — отмечает пресс-служба кабмина.

Кроме того, на региональном и муниципальном уровнях должны быть приняты соответствующие целевые программы по профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий. Концепция также предусматривает создание механизма оперативной приостановки операций с денежными средствами, использовавшимися в преступной деятельности.

Ещё одно направление работы – совершенствование уголовного законодательства, в котором должны появиться новые определения видов преступлений, совершённых с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В документе противоправные деяния классифицируются по трём основным типам:

правонарушения и преступления в сфере компьютерной информации;

правонарушения и преступления, криминообразующим или квалифицирующим признаком которых является их совершение с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»;

правонарушения и преступления, при совершении которых применение ИКТ является альтернативным способом.

Особое внимание в концепции уделено повышению уровня осведомлённости граждан, в первую очередь пожилых, о методах мошенников и способах защиты от их действий. Для этого предлагается размещать социальную рекламу, цель которой – сформировать у граждан цифровую грамотность.

Приоритетными направлениями научно-технических разработок в области противодействия противоправным деяниям должны стать создание и внедрение новых программных продуктов для совершенствования деятельности сил государственной системы, способных существенно повысить эффективность борьбы с преступлениями и правонарушениями, совершаемыми с использованием ИКТ, и сократить время на проведение оперативных мероприятий, говорится в документе.

Ожидаемыми результатами реализации концепции, как сказано в документе, являются:

снижение темпов прироста преступлений и правонарушений, совершаемых с использованием ИКТ, и увеличение доли возмещённого материального ущерба, причиненного потерпевшим;

совершенствование взаимодействия государственных органов, реализующих концепцию;

повышение уровня раскрываемости преступлений, совершенных с использованием ИКТ;

активное участие институтов гражданского общества в профилактике и предупреждении таких преступлений; повышение уровня правовой, финансовой и цифровой грамотности граждан в информационно-коммуникационной сфере;

развитие эффективного международного сотрудничества в сфере противодействия противоправным деяниям.

План мероприятий по реализации концепции в шестимесячный срок поручено разработать МВД совместно с заинтересованными органами власти при участии Генпрокуратуры, Следственного комитета и Банка России.