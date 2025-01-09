В России утверждена концепция противодействия киберпреступлениям

Правительство России утвердило концепцию государственной системы противодействия преступлениям, совершаемым с помощью информационно-коммуникационных технологий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Среди ключевых целей документа — защита государства и граждан от мошенников, использующих цифровые технологии, а также разработка правовых и технических мер противодействия таким правонарушениям и создание специальных подразделений для их расследования.
«Согласно документу, одной из важных частей государственной системы должна стать специализированная цифровая платформа, обеспечивающая оперативный обмен информацией между правоохранительными органами, Центральным банком, кредитными организациями и операторами связи для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к мошенническим действиям», — отмечает пресс-служба кабмина.
Кроме того, на региональном и муниципальном уровнях должны быть приняты соответствующие целевые программы по профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий. Концепция также предусматривает создание механизма оперативной приостановки операций с денежными средствами, использовавшимися в преступной деятельности.
Ещё одно направление работы – совершенствование уголовного законодательства, в котором должны появиться новые определения видов преступлений, совершённых с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В документе противоправные деяния классифицируются по трём основным типам:
Особое внимание в концепции уделено повышению уровня осведомлённости граждан, в первую очередь пожилых, о методах мошенников и способах защиты от их действий. Для этого предлагается размещать социальную рекламу, цель которой – сформировать у граждан цифровую грамотность.
Приоритетными направлениями научно-технических разработок в области противодействия противоправным деяниям должны стать создание и внедрение новых программных продуктов для совершенствования деятельности сил государственной системы, способных существенно повысить эффективность борьбы с преступлениями и правонарушениями, совершаемыми с использованием ИКТ, и сократить время на проведение оперативных мероприятий, говорится в документе.
Ожидаемыми результатами реализации концепции, как сказано в документе, являются:
План мероприятий по реализации концепции в шестимесячный срок поручено разработать МВД совместно с заинтересованными органами власти при участии Генпрокуратуры, Следственного комитета и Банка России.
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