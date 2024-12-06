С 2025 года в РФ внедрят систему управления цифровой трансформацией

В России со следующего года будет внедрена система управления цифровой трансформацией государства, сообщил вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко:

«Мы внедряем новый подход к цифровизации госуправления. Он основывается на прозрачных показателях и понятных критериях оценки. Таким образом, мы создаем систему, при которой расходы на цифровые проекты всегда привязаны к конкретным результатам».

Министерство цифрового развития сейчас работает над соответствующим проектом.



В апреле вице-премьер Дмитрий Чернышенко провёл заседание с руководителями цифровой трансформации федерального и регионального уровня. Он подчеркнул необходимость ускорения внедрения современных цифровых технологий для повышения эффективности рабочих процессов.



На этой встрече министр цифрового развития Максут Шадаев представил рейтинг руководителей цифровой трансформации за 2023 год. В топ вошли такие ведомства, как Росгвардия, МЧС, Минэнерго, Росимущество, Рособрнадзор, Росздравнадзор, Росреестр, Минсельхоз, Росалкогольтабакконтроль и Росприроднадзор. Среди регионов лидерами стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Белгородская, Ростовская, Тульская области и Республика Татарстан.