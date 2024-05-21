Росгвардия запатентовала программу для тренировок по кибербезопасности

Росгвардия запатентовала собственное программное обеспечение (ПО) для проведения киберучений и профильных соревнований, обнаружил «Ъ» в бюллетене Роспатента. Патент оформлен на Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ как «Цифровая платформа для обучения основам кибербезопасности и проведения соревнований».



Как объяснил изданию экс-советник главы Росгвардии, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн, программа предназначена для обучения специалистов в области IT и защиты информации. ПО создано на базе открытого кода Linux и работает с операционной системой Росгвардии, что не позволяют другие продукты, работающие по лицензии, поясняет депутат.



Росгвардия с 2018 года закупает рабочие станции, серверы и ноутбуки, которые работают на ОС Astra Linux «Группы Астра». Среди других крупных заказчиков ОС из силовых структур — Минобороны и МВД.



По словам Хинштейна:

«Военный институт обладает исходным кодом и может модернизировать и изменять ПО, нет необходимости в оплате за лицензии и денежных вложений при сопровождении».

Однако на данный момент подготовка специалистов в области защиты информации на платформе реализуется только в Пермском военном институте, и распространять ПО на другие вузы там пока не планируют.



В России киберполигоны развивает и ряд разработчиков решений для кибербезопасности. Среди них Positive Technologies (Standoff 365), «РТК Солар» (Solar CyberMir, структура «Ростелекома») и другие. В Positive Technologies считают, что, несмотря на технические ограничения, силовые структуры могли бы проводить тестирования и на коммерческих киберполигонах.



«Большинство решений на рынке используют то программно-аппаратное обеспечение, которое предусмотрено разработчиками полигонов,— поясняет бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий.— Но есть решения, которые позволяют изменять его под потребности любых заказчиков — например, развернуть цифрового двойника любого ПО. Это может позволить специалистам силовых структур проверять свои навыки именно на той ОС, которую они используют».