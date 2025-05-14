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14 May 2025

В Таджикистане отменили наказания за лайки и «иные знаки» в соцсетях

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Декриминализацию реакций на посты в интернете ранее одобрил парламент, и вот на днях соответствующий закон подписал президент страны.
Фото: Canva

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон, отменяющий уголовную ответственность за лайки и реакции в социальных сетях. Об этом сообщается на сайте главы государства:

«Закон Республики Таджикистан „О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан“ отменяет уголовную ответственность за размещение лайка или иного знака в социальных сетях».

Речь идёт об изменениях к статьям 179−3 (Публичные призывы к совершению преступлений террористического характера) и 307−1 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). С 2018 года под эти формулировки подпадали даже лайки и репосты, за которые можно было получить от 10 до 15 лет лишения свободы.

Пресс-служба Рахмона отметила, что этот шаг направлен на обеспечение устойчивого социально-экономического развития Таджикистана и благосостояния граждан.

В октябре 2024 года Рахмон выступил с критикой в адрес правоохранительных органов страны за то, что в отношении интернет-пользователей возбуждают необоснованные уголовные дела, и потребовал «положить конец» этой практике.

«В последнее время из-за признания материалов и видеозаписей в социальных сетях доказательствами, лайки, оставленные некоторыми гражданами, приводят к их преследованию», — сказал он.

лайки Центральная Азия Таджикистан

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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