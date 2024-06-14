Игрокам Hamster Kombat в Узбекистане может грозить арест и штраф

В Узбекистане власти пригрозили любителям «тапать хомяка» арестом на 15 суток или штрафу в размере до 30 минимальных размеров оплаты труда (около 72 тысяч рублей).
Телеканал MARKAZIY STUDIYA сообщил, что пользователи популярной игры Hamster Kombat могут столкнуться с серьёзными последствиями, если они попытаются вывести внутриигровую валюту на криптовалютные биржи и обменять её на фиатные деньги.
В Узбекистане действует строгий запрет на незаконное приобретение, сбыт или обмен криптовалют. За такие действия предусмотрены административный арест на срок до 15 суток или штраф в размере от 20 до 30 базовых расчетных величин (БРВ).
Согласно информации из судебных дел, изученных местными СМИ, за последний месяц в Узбекистане было привлечено к ответственности минимум 12 человек за нарушение законодательства об обороте криптоактивов. Все они получили административные аресты или штрафы. В большинстве случаев нарушители совершали торговые операции на криптовалютной бирже Binance, которая не имеет лицензии на деятельность в стране.
Hamster Kombat, созданная в марте и ставшая крайне популярной в Telegram, насчитывает около 100 миллионов игроков. Однако популярность игры привлекла внимание властей из-за возможности обмена внутриигровой валюты на реальные деньги.
Ранее криптовалютная биржа KuCoin анонсировала премаркет внутриигрового токена HMSTR. Старт торгов запланировал на 17 июня.
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