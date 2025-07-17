Демонстрация запрещённой символики приросла обязательными работами

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о введении обязательных работ за публичную пропаганду или демонстрацию нацистской или экстремистской символики. Им же была ужесточена ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.



Изменения внесены в статью 20.3 Кодекса об административных правонарушениях, которой установлено наказание за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами. Санкции частей 1 и 2 статьи 20.3 КоАП дополнены административным наказанием в виде обязательных работ, что «позволит обеспечить дифференциацию административной ответственности и повысить эффективность противодействия соответствующим административным правонарушениям».



Как это часто случается, накануне голосования ко второму чтению была внесена поправка, никак не относящаяся к изначальному документу. Она касается внесения изменений в статью 5.35 КоАП и увеличивает штраф с максимальных пятисот рублей до двух тысяч рублей.



После второго чтения слово взял Юрий Синельщиков (фракция КПРФ). По его словам, в очередной раз была нарушена концепция законопроекта. Изначально предлагалось внести изменения только в статью 20.3 КоАП, но «правительство в нарушение регламента» снова внесло никак не связанную с темой законопроекта поправку про нарушение родителями своих обязанностей. Синельщиков заявил:

«Глава нашей фракции Геннадий Зюганов писал письмо [премьер-министру] Мишустину с жалобой на такие „безобразия“, но ничего не меняется, снова вносятся поправки в законопроекты, никак не связанные с изначальной идеей законопроекта. Ничего не обсуждали, ничего не разъясняли, нарушили регламент».

Выступавший перед этим докладом член комитета по госстроительству и законодательству Отари Аршба ответил, что обвинять его и целый комитет в «трюкачестве» на стоит: «Это всё озвучивалось на комитете, и вы сами приняли во втором чтении, даже если воздержались. Я вашу позицию услышал».



Закон в итоге был принят большинством голосов.