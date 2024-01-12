HRW: Мировые лидеры не проявили решительности в защите прав человека в 2023 году

Власти многих стран не вступились за соблюдение основных прав, которые оказались под сильным давлением во всем мире, говорится в докладе за 2023 год правозащитной организации Human Rights Watch (HRW). Организация также критикует «двойные стандарты» правительств ряда стран в осуждении нарушений прав человека.



В пресс-релизе организации говорится:

«Мировые лидеры не смогли или не захотели занять решительную позицию по защите прав человека в 2023 году, прошедшем под знаком едва ли не самых острых кризисов и вызовов новейшей истории, которые сопровождались трагическими последствиями.



Правительства должны перестать заниматься дипломатией сделок и приложить все усилия для сохранения универсальных принципов прав человека».

По словам HRW, вспыхнувший вооруженный конфликт между Израилем и ХАМАС принёс огромные страдания — как и конфликты в Украине, Мьянме, Эфиопии и Сахеле.



«Международная система, на которой основана защита прав человека, находится под угрозой в ситуации, когда мировые лидеры делают вид, что их не касаются нарушения универсальных принципов прав человека, – говорит Тирана Хасан, исполнительный директор Human Rights Watch. – Каждый раз, когда та или иная страна игнорирует эти глобально признанные принципы, кому-то приходится за это платить, иногда — собственной жизнью».

Россия

В разделе доклада, посвященном России, говорится, что власти страны в 2023 году еще больше усилили репрессии в отношении инакомыслящих. В частности, организация указывает на более суровые наказания за выступления против «спецоперации» в Украине. Для этого власти РФ использовали обвинения в так называемой «дискредитации» и «фейках» о российской армии, за которые предусмотрены многолетние тюремные сроки и крупные штрафы.



По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», которые приводит HRW в своём докладе, в 2023 г. по статье о «военных фейках» было осуждено как минимум 77 человек, по статье о «дискредитации» — 52. По состоянию на октябрь 2023 г. насчитывалось свыше 350 фигурантов уголовных дел по этим статьям. В их числе были как известные оппозиционеры, так и люди, не связанные с публичным активизмом.



В докладе упоминаются оппозиционеры Илья Яшин, осужденный по статье о «фейках» об армии на восемь с половиной лет колонии, а также Владимир Кара-Мурза, которого приговорили к 25 годам лишения свободы по обвинению в госизмене.



HRW также напоминает об ордерах на арест Президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которые в марте 2023 года выдал Международный уголовный суд в Гааге. Их подозревают в «незаконном вывозе украинских детей из оккупированных российским войсками регионов Украины». Организация также подчёркивает, что после этого в апреле был принят специальный закон об уголовной ответственности за содействие в исполнении решений иностранных государственных органов и международных организаций, «в которых Россия не участвует».



Кроме этого, были законодательно введены широкие ограничения прав и доступа к госуслугам для предполагаемых уклонистов от призыва на военную службу.

«Нарастало также число надуманных уголовных дел о госизмене, конфиденциальном сотрудничестве с иностранными государствами и шпионаже», – отмечает HRW.

Только за первую половину 2023 г. ФСБ возбудила в отношении различных лиц больше уголовных дел о госизмене, чем за весь 2022 год. В апреле была ужесточена ответственность по этой и другим статьям УК.



По данным российского правозащитного проекта «Первый отдел», в 2023 г. В России было возбуждено как минимум 21 уголовное дело по статье о «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранными гражданами, которая во многом перекликается с советским запретом на контакты с иностранцами.



Преследованиям в России также подвергались журналисты. В частности, в марте был задержан и помещен в СИЗО «Лефортово» сотрудник американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович, которого обвинили в шпионаже. Осенью задержали журналистку Радио «Свобода» Алсу Курмашеву, сначала обвинив ее неисполнении законодательства об «иностранных агентах», а позже — в распространении «фейков» о российской армии.



В очередной раз был расширен охват законодательства об «иностранных агентах» и «нежелательных организациях». В реестр «иноагентов» были добавлены как минимум 192 физических и юридических лица, общий список по состоянию на 3 ноября насчитывал 707 позиций. В 2023 г. были запрещены как «нежелательные» по крайней мере 44 организации; согласно официальному сайту, доступ к которому из ряда зарубежных стран возможен только с использованием определенным образом настроенных VPN-сервисов, на начало ноября список «нежелательных» организаций насчитывал 116 позиций.



В прошлом году Кремль оказывал сильное давление на независимые СМИ.

«Нежелательными» организациями были объявлены телеканал «Дождь», издания «Медуза», «Проект», «Новая газета Европа», говорится в докладе.

Принятые в июле и августе законы еще больше ужесточили «иноагентское» законодательство, запретили иностранным организациям работать в России без регистрации местного юридического лица и ввели административную и уголовную ответственность за участие в деятельности таких организаций.



В марте и апреле были признаны «нежелательными» Transparency International и «Форум гражданского общества Россия-ЕС».



В августе полиция задержала руководителя «Голоса» Григория Мелконьянца и провела обыски по месту жительства нескольких активистов и предполагаемых волонтеров по делу о продолжении участия в «нежелательной» деятельности Европейской сети организаций по наблюдению за выборами. «Голос» вышел из этой сети после признания ее «нежелательной» в 2021 г. Мелконьянц до сих пор остаётся под стражей.



В 2023 году прокатилась волна ликвидаций и запретов правозащитных групп: Московской Хельсинкской группы, информационно-аналитического центра «СОВА», правозащитной НПО «Человек и закон» из Республики Марий Эл, Сахаровского центра. Последний ещё в начале 2023 года был признан «нежелательной организацией».



Упомянули в HRW и о том, как власти Чечни во главе с Рамзаном Кадыровым продолжали искоренять любые проявления несогласия, преследуя критиков и их родственников.



Возросло количество дел о преступлениях террористической и экстремистской направленности. В качестве примеров названы обвинения самых разных граждан в финансировании «экстремистской» организации за донаты Фонду борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрешён в РФ), а также дело против театрального режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светлана Петрийчук, которые были арестованы по обвинению в «оправдании терроризма» за их ранее получивший престижную театральную премию спектакль о женщинах, которые едут в Сирию, чтобы стать женами членов «Исламского государства».



Многие уже отбывающие тюремные сроки оппозиционеры продолжают получать всё новые обвинения, например, математик Азат Мифтахов и экс-мундеп Алексей Горинов.



Не остались без внимания силовиков экологи и экологические организации. Независимые группы продолжали сообщать о нападениях, притеснениях и уголовных делах.

В апреле – июле были запрещены как «нежелательные» пять природоохранных организаций, в том числе Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы.

Усилились преследования ЛГБТ-людей. В ноябре Верховный суд на закрытом заседании по иску Минюста признал «Международное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его. В иске утверждалось, что «движение» возбуждает социальную и религиозную рознь.



Роскомнадзор преследовал по суду стриминговые сервисы за показ фильмов, содержащих ЛГБТ-сцены, и блокировал сайты с любым ЛГБТ-контентом.



Усилились цензура, слежка и нарушение онлайн-прав. Кроме внесудебной блокировки сайтов, власти продолжали усиливать контроль над сетевой инфраструктурой.

Июльский закон обязал хостинг-провайдеров регистрироваться в государственном реестре. В сентябре вступил в силу закон, обязывающий точки обмена трафиком и операторов связи устанавливать на своих сетях оборудование глубокой фильтрации трафика, позволяющее государству непосредственно фильтровать и перенаправлять интернет-трафик.

В апреле московские власти признали, что видеокамеры с функцией распознавания лиц используются для выявления уклоняющихся от призыва. Происходило дальнейшее расширение использования этой технологии, в том числе на погранпереходах и в школах.

Китай

HRW называет китайский режим цензуры одним из самых жёстких в мире. Касается это и антиковидных мер, и действий против нацменьшинств, ЛГБТ-активистов, жителей Гонконга, оппозиции и участников протестов на социальной почве.



Только в апреле после трёх лет заключения власти освободили бизнесмена Фан Биня из Уханя, который одним из первых сообщил о вспышке Covid-19. Но шанхайская активистка и бывший адвокат Чжан Чжань, которая в феврале 2020 года работала в самом Ухане и освещала события в городе в начале пандемии, по-прежнему находится под стражей. В июле 2023 года власти перевели ее в тюремную больницу в связи с ухудшением состояния здоровья.



В мае власти Китая оштрафовали комедийную группу на 14,7 млн юаней (около 2 млн. долл. США) за шутку стендап-комика Ли Хаоши, сравнившего Народно-освободительную армию с собаками. Тогда же социальная сеть Weibo заблокировала учетную запись малайзийского комика с псевдонимом «Дядя Роджер» за шутку о контроле со стороны китайского правительства и его претензиях на суверенитет над Тайванем.



В августе суд провинции Гуйчжоу приговорил бывшего профессора экономики Яна Шаочжэна к 4,5 годам тюрьмы за «подстрекательство к подрыву государственной власти» после того, как он выразил обеспокоенность высокими годовыми расходами на содержание государственного аппарата Китая.



В сентябре китайское правительство опубликовало проект закона, который в случае принятия введет наказание для тех, кто носит в общественных местах «оскорбляющую чувства китайского народа» одежду. По всей видимости, эти предписания направлены против тех, кто носит японскую одежду или вещи, противоречащие гендерным нормам.



Китайское правительство продолжает опираться на технологические компании в политике усиления цензуры. После того как в провинции Хэйлунцзян в результате обрушения крыши погибли 10 детей и тренер волейбольной команды средней школы, власти оперативно удалили по цензурным соображениям все соболезнования, в том числе имена детей.

Центральная Азия

Особое внимание в докладе уделено странам Центральной Азии.

«Авторитарные правительства центральноазиатских государств грубо ограничивают свободу слова и свободу собраний, а также другие основополагающие свободы, произвольно отправляют в тюрьмы своих оппонентов и критиков, допускают безнаказанность за такие серьезные нарушения прав человека как пытки и домашнее насилие», – говорится в докладе.

Ситуация с правами человека в Узбекистане в 2023 г. ухудшилась на фоне заметной эскалации преследований и возбуждения уголовных дел в отношении блогеров и журналистов, безнаказанности за нарушения прав человека, имевших место во время протестов в Каракалпакстане в 2022 г., и торможения обещанных законодательных реформ.



В условиях репрессивного политического климата и давления на права человека в Таджикистане правительство заставило закрыться сотни неправительственных организаций, запрещало или ограничивало деятельность религиозных организаций, множество блогеров было задержано за выражение своего мнения о государственной политике.



Правительство Туркменистана остается закрытым и репрессивным, подавляя выражение религиозных и политических убеждений, которое не санкционировано властями. Правительство жестко контролирует СМИ и доступ к информации, преследует в уголовном порядке лиц, предоставляющих доступ к неподцензурному интернету, и не допускает существования никаких независимых мониторинговых групп. Власти также отправляют за решетку предполагаемых оппонентов и критиков и притесняют активистов за рубежом и их родственников в Туркменистане.





По Казахстану речь в основном идёт о расследовании кровопролитных Январских событий 2022 года, которое, по мнению организации, прошло однобоко. Также в стране продолжается давление на оппозиционных активистов, а право на мирный протест по-прежнему жёстко ограничено.



В 2023 году в стране участились атаки на журналистов, власти преследовали своих критиков и гражданских активистов, используя расплывчатые уголовные обвинения, чаще всего — связанные с запрещёнными и объявленными «экстремистскими» организациями. В качестве примера HRW приводит дело против Марата Жыланбаева, руководителя незарегистрированной политической оппозиционной группы «Алга, Казахстан!», которому вменили «финансирование экстремизма» и приговорили к семи годам лишения свободы.



Многие независимые СМИ жалуются на прессинг. Журналистов часто обвиняют в «клевете», а блогеров сажают по самым разным предлогам, в частности — по делам о вымогательстве. В доклад включён также инцидент с журналисткой из Талдыкоргана Сандугаш Дуйсеновой, которую подозревали в распространении персональных данных и вызвали в полицию, где подвергли унизительному обыску с раздеванием (позже с неё сняли подозрения).

В 2023 году ситуация с соблюдением гарантий прав человека и гражданских свобод в Кыргызстане продолжала ухудшаться на фоне систематического подавления властями критических голосов.



Как отмечается, в стране возникла серьезная угроза гражданскому обществу и свободе СМИ: в отношении ведущих изданий возбуждали уголовные дела, инициированы проекты законов, направленные на расширение государственного контроля за деятельностью неправительственных организаций и усиление цензуры. Принят закон о запрете «пропаганды нетрадиционных отношений и однополых партнерств».



Тотальный запрет на протесты, изначально введенный в марте 2022-го, продлен до конца декабря прошлого года.



HRW указывает на внесение в парламент проекта нового закона о СМИ, который может существенно ограничить возможности организаций гражданского общества и медиа независимо осуществлять свою деятельность. По мнению правозащитников, законопроект содержит неконкретные и широкие запреты, несоблюдение которых может обернуться принудительным приостановлением или прекращением деятельности изданий и закрытием сайтов.



Правозащитники подчеркивают, что в течение всего 2023-го органы госбезопасности Кыргызстана преследовали блогеров за посты в соцсетях, часто используя плохо определенные составы Уголовного кодекса, такие как «возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» и «призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам».



В мае в парламент внесен проект закона об «иностранных представителях», который предусматривает обязанность НКО, которые получают иностранное финансирование и занимаются политической деятельностью, регистрироваться в Минюсте в качестве таковых.

Множество активистов, журналистов, правозащитников и политиков находятся в СИЗО по обвинениям в организации «массовых беспорядков» из-за несогласия с передачей Узбекистану гидроузла в рамках пограничного урегулирования.

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Напомним, несколько статей с сайта HRW в России блокируются из соображений военной цензуры. Из-за того, что ограничение доступа происходит по HTTPS, весь сайт правозащитной организации в Россит недоступен. Поэтому чтоб ознакомиться полностью со всеми частями доклада вот по этой ссылке, вам может понадобиться VPN.