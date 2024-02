Китайские хакеры шпионили за гражданами стран ЕС, Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии

Неизвестные опубликовали на платформе GitHub секретные данные, похищенные у китайской компании iSoon, подрядчика Министерства общественной безопасности КНР.

Согласно опубликованным данным, iSoon связана с хакерской группировкой Chengdu 404, которую контролирует китайская киберразведка.

Опубликованная на GitHub информация, общий объем которой исчисляется терабайтами, содержит как базы данных, так и личные данные о переписках, звонках и передвижении конкретных лиц. Ее источником стала критическая инфраструктура Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, Малайзии, Непала, Турции, Индии, Египта, Франции, Камбоджи, Руанды, Нигерии, Гонконга, Индонезии, Вьетнама, Мьянмы, Филиппин и Афганистана.

По словам тайваньского исследователя киберугроз Азаки Секая, эти материалы выдали подробности поддерживаемых правительством Китая киберопераций, осуществляемых при помощи шпионского ПО, разработанного компанией I-Soon. Данному событию Секай посвятил целый тред в Twitter:

someone just leaked a bunch of internal Chinese government documents on GitHubhttps://t.co/BO8N64A7kF