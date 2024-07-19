В Telegram появится магазин мини-приложений

До конца июля в Telegram появятся магазин мини-приложений и встроенный браузер с поддержкой Web3-страниц. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

«2024 год войдет в историю как год, когда сотни миллионов людей познакомились с блокчейном. Мы гордимся тем, что Telegram находится в эпицентре этой социальной трансформации», — написал он.

Помимо этого сервис активизирует усилия по борьбе с мошенниками в области криптовалют: в публичных аккаунтах станут отображаться месяц регистрации и основная страна (по аналогии с Instagram). Компания также разрешит организациям организациям использовать свои мини-приложения для присвоения ярлыков каналам, создавая децентрализованный рынок для сторонней проверки.

«Благодаря большей прозрачности и децентрализации пользователи Telegram будут больше знать о возможностях и опасностях этого нового мира», — заключил Дуров.