Telegram массово раскрывает правительствам данные пользователей

В 2024 году мессенджер Telegram предоставил властям США данные о 2253 пользователях, выполнив 900 запросов, пишет специализированный сайт 404 Media, приводя данные бота Telegram Transparency Reports. Учитывая, что с 1 января по 30 сентября Telegram выполнил лишь 14 запросов «на IP-адреса и/или номера телефонов» из США, которые затронули в общей сложности 108 пользователей, это говорит об огромном всплеске числа предоставленных данных после ареста в августе 2024 года во Франции основателя мессенджера Павла Дурова.



Между тем по запросам из России бот не дает до сих пор.



Рекордсменом всё же пока остаётся Индия, у которой Telegram выполнил 14641 запрос и раскрыл данные 23535 пользователей. Об этом свидетельствуют данные, собираемые сотрудником Human Rights Watch Этьеном Майнье.





Как видно из таблицы, второй идёт Германия, чьих запросов выполнено 945, а пользователей раскрыто 2237. США — следующие. Далее Франция (соответственно 893 и 2072), Бразилия, (302 и 1008), Республика Корея (270 и 658), Бельгия (223 и 594), Испания (213 и 518), Польша (158 и 546), Италия (158 и 419), Великобритания (142 и 293), Казахстан (74 и 496) и так далее. Ещё одной страной СНГ в списке оказалась Молдова, у которой выполнен 1 запрос, и по одному же пользователю раскрыты данные.



Стоит заметить, что отчёты о раскрытии данных у сервиса не очень удобные, так как посмотреть их можно только с вашего личного аккаунта (или нескольких аккаунтов, если таковые у вас есть), но единой таблицы Telegram не предоставляет, поэтому их собирают такие вот энтузиасты как Майнье.

Ресурс Bleeping Computer отмечает, что до того, как западные страны надавили на мессенджер, чтобы он изменил политику в отношении пользовательских данных, Telegram раскрывал IP-адреса и номера телефонов пользователей только в случаях терроризма.



Однако позднее политика конфиденциальности Telegram была изменена, и Дуров пообещал передавать данные пользователей правоохранительным органам и в случае таких преступлений, как киберпреступность, продажа нелегальных товаров и онлайн-мошенничество.

«Если Telegram получит действительный ордер от соответствующих судебных органов, подтверждающий, что вы являетесь подозреваемым по делу о преступной деятельности, нарушающей Условия предоставления услуг Telegram, мы проведем юридический анализ запроса и можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам», - гласит новая редакция правил.

Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции 24 августа 2024 года по делу о киберпреступности. Его обвиняли в отказе от сотрудничества с властями и соучастии в хранении детской порнографии, сбыте наркотиков, мошенничестве из-за недостаточной модерации Telegram. Через несколько дней Дурова отпустили под залог, обязав не покидать территорию Франции и регулярно отмечаться в полиции.