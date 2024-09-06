Из-за нейросетей в России снизился спрос на копирайтеров и редакторов

С января по август 2024 года на hh.ru было опубликовано 13,6 тыс. вакансий копирайтера, что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (17,7 тыс.), сообщили «Ъ» в сервисе поиска работы. Сократилось и количество вакансий редактора, причем почти в два раза, с 12,6 тыс. в первые восемь месяцев 2023 года до 7 тыс. с начала 2024 года.



Одновременно снижается и предлагаемая этим специалистам зарплата, обратили внимание в сервисе по поиску работы. Так, работодатели предлагают соискателям на позицию копирайтера в среднем 58 000 рублей (-21%), на позицию редактора — 65 100 рублей (-13%).



При этом, напротив, спрос на копирайтеров, которые работают с генеративными нейросетями, вырос, отмечает «Ъ». По информации издания, за год число упоминаний GPT в вакансиях на позицию копирайтера выросло более чем в два раза — с 156 до 371. При этом выросла и зарплата для таких соискателей, сравнявшись со средней по рынку, — с 49 800 в прошлом году до 57 600 рублей в этом.



Влияние генеративных нейросетей на рынок труда заметили и на биржах фриланса. Так, директор по развитию биржи фриланса «Адвего» Максим Сергеев рассказал изданию, что за год сократилось количество заказов на перевод (более чем на 70%), а также на расшифровку аудио и видео (более чем на 50%). По его словам, это связано с развитием сервисов GPT, которые позволяют переводить текст или расшифровывать звук быстрее и не хуже человека.



В то же время Сергеев отмечает, что судить о спросе на копирайтеров по данным классифайдов некорректно: «Рынок копирайтинга — это в основном разовые работы». По его словам, количество заказов на такую работу на бирже только растет.



О том, что снижение количества вакансий на сервисах по поиску работу может быть связано со сменой каналов поиска копирайтеров, говорит и управляющий партнер digital-компании JetStyle Наталья Устименко. По её словам, «все чаще объявления появляются в специализированных каналах и чатах в Telegram».



По словам гендиректора сервиса работы с внештатными сотрудниками Solar Staff Владимира Корицкого, снижение стоимости услуг копирайтеров может быть связано в том числе с переориентацией рынка на другие виды контента, в том числе нетекстовые.