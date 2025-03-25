В России создадут государственную библиотеку снимков и видео с БПЛА

В России рассматривают возможность создания государственной базы данных, содержащей фото- и видеоматериалы, полученные с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Анализ этих данных планируется поручить нейросетям.



Минпромторг поручил цифровому департаменту ведомства, АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» (НТИ) и АНО «Федеральный центр беспилотных авиационных систем» (ФЦ БАС) изучить вопрос реализации проекта.



По данным источника «Ведомостей», близкого к министерству, разработка концепции базы должна была быть завершена до 25 марта 2025 года. Инициатива обсуждалась на совещании с представителями профильных ведомств и рынка.



Рассмотрение вопроса началось после заседания, состоявшегося в середине февраля, на котором обсуждались перспективы развития отрасли БПЛА. Минпромторг поручил изучить возможность создания архива для оптимизации обработки данных с дронов.



Проект направлен на формирование дорожной карты по развитию экспортного потенциала российских беспилотных технологий. Ожидается, что централизованное хранилище снимков и видео поможет улучшить аналитику и повысить качество обработки данных.



Нацпроект «Беспилотные авиационные системы» (БАС), в рамках которого рассматривается создание базы, был утвержден в декабре 2024 года. На его реализацию предусмотрено государственное финансирование в размере 696 млрд рублей.

Ранее Минпромторг высказался за создание в стране единой системы прослеживаемости беспилотных авиационных систем (ЕСП БАС). Она позволит в режиме реального времени получать данные о беспилотниках.