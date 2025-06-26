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26 June 2025

Ещё один суд в США не увидел нарушений в обучении ИИ на пиратских книгах

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Meta (признана «экстремистской организацией» и запрещена в России) добилась формальной победы в деле об авторских правах по иску авторов, посчитавших, что компания нанесла им ущерб, обучая языковую модель Llama. Но суд напомнил: использование пиратских библиотек не становится законным только потому, что это удобно для технологий.
Изображение создано с помощью Copilot AI

Федеральный суд в Калифорнии частично удовлетворил ходатайство Meta, признав допустимым использование пиратских книг для обучения её языковой модели Llama. Истцами выступили 13 авторов, включая Сару Сильверман и Ричарда Кадрея, утверждавшие, что их произведения были скачаны с теневых библиотек через BitTorrent и использованы без разрешения. Об этом пишет профильное издание TorrentFreak.

Судья Винс Чабрия постановил, что обучение ИИ на этих данных не нарушает закон, поскольку Meta не предоставляла пользователям доступ к текстам и не нанесла доказуемого ущерба рынку. Суд отдельно подчеркнул, что сама модель не воспроизводит книги фрагментами более 50 слов, даже при попытке намеренного «взлома» запросами.

В то же время суд отклонил довод Meta о том, что ограничения по авторскому праву могут парализовать развитие ИИ:

«Если технология стоит триллионы, компании найдут способ заплатить правообладателям».

Ключевым моментом стало то, что истцы не смогли доказать рыночный вред, в том числе так называемое «размывание рынка» — ситуацию, когда ИИ способен массово генерировать тексты, конкурирующие с оригиналами. Судья указал: если бы этот аргумент сопровождался эмпирическими данными, дело могло бы развиваться иначе.

Также суд не рассматривал претензии о незаконном распространении книг (загрузка через BitTorrent) — этот эпизод выделен в отдельное разбирательство.

Похожее решение ранее принял суд в деле против Anthropic. Тогда судья Уильям Алсап разрешил использование пиратских книг для обучения модели Claude, но оставил в силе обвинения в скачивании и хранении 7 миллионов нелицензированных копий. Судебное разбирательство по этим эпизодам ожидается в декабре.

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