Ещё один суд в США не увидел нарушений в обучении ИИ на пиратских книгах

Федеральный суд в Калифорнии частично удовлетворил ходатайство Meta, признав допустимым использование пиратских книг для обучения её языковой модели Llama. Истцами выступили 13 авторов, включая Сару Сильверман и Ричарда Кадрея, утверждавшие, что их произведения были скачаны с теневых библиотек через BitTorrent и использованы без разрешения. Об этом пишет профильное издание TorrentFreak.



Судья Винс Чабрия постановил, что обучение ИИ на этих данных не нарушает закон, поскольку Meta не предоставляла пользователям доступ к текстам и не нанесла доказуемого ущерба рынку. Суд отдельно подчеркнул, что сама модель не воспроизводит книги фрагментами более 50 слов, даже при попытке намеренного «взлома» запросами.



В то же время суд отклонил довод Meta о том, что ограничения по авторскому праву могут парализовать развитие ИИ:

«Если технология стоит триллионы, компании найдут способ заплатить правообладателям».

Ключевым моментом стало то, что истцы не смогли доказать рыночный вред, в том числе так называемое «размывание рынка» — ситуацию, когда ИИ способен массово генерировать тексты, конкурирующие с оригиналами. Судья указал: если бы этот аргумент сопровождался эмпирическими данными, дело могло бы развиваться иначе.



Также суд не рассматривал претензии о незаконном распространении книг (загрузка через BitTorrent) — этот эпизод выделен в отдельное разбирательство.



Похожее решение ранее принял суд в деле против Anthropic. Тогда судья Уильям Алсап разрешил использование пиратских книг для обучения модели Claude, но оставил в силе обвинения в скачивании и хранении 7 миллионов нелицензированных копий. Судебное разбирательство по этим эпизодам ожидается в декабре.