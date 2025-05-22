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22 May 2025

Госорганизации разрабатывают концепцию «цифрового неба России»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Документ, работа над которым должна быть завершена до середины июля, направлен на объединение воздушного, космического и цифрового пространства в единую сеть, а также синхронизацию законодательства.
Изображение создано с помощью Copilot AI

РБК ознакомился с проектом концепции «Цифрового неба России», разработанным АО «ГЛОНАСС», «Платформой НТИ» и рабочей группой с участием экспертов и институтов. Завершение работы над документом намечено на 16 июля. После согласования с Минтрансом, Минэкономразвития, «Роскосмосом» и другими ведомствами концепция станет основой для объединения технологий воздушного, космического и цифрового пространств.

Ключевая идея — сквозное регулирование: беспилотные аппараты должны одновременно учитывать нормы в сферах IT, авиации и космоса. Для этого предлагается ввести новое «цифровое транспортное право» и создать единую сеть обработки и передачи данных с использованием ИИ, которая объединит землю, воздух и орбиту, став частью критической инфраструктуры.

В рамках концепции предполагается:
– разработать цифровую модель воздушного пространства и низких орбит,
– внедрить межспутниковый роуминг,
– стандартизировать обмен данными между аппаратами и уровнями сети,
– регулировать воздушно-космические сети как объекты инфраструктуры.

Отдельное внимание уделено вопросам безопасности. Авторы предупреждают о риске дефицита радиочастот из-за роста спутниковых группировок и о том, что традиционные алгоритмы криптографии станут уязвимыми с развитием суперкомпьютеров. Предлагается заранее переходить на новые стандарты шифрования.

Также в проекте говорится о необходимости создать российскую низкоорбитальную группировку, гибридные сети и доверенную среду обмена данными. По данным ГЛОНАСС, 70% территории РФ не покрыто мобильной связью, поэтому для полноценной интеграции дронов требуется развитие гибридных сетей, включая систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

По мнению экспертов, концепция усилит кибербезопасность и обеспечит системный подход к управлению воздушным и космическим пространством. Однако реализация проекта потребует сотрудничества государства и бизнеса, а также решения технических и юридических вызовов.

 

С начала мая в России происходят массовые отключения мобильного интернета, которые власти объясняют рисками атак украинских БПЛА. Наиболее длительным по времени и охвату был шатдаун в преддверие празднования Дня Победы, но вот недавно снова произошли сбои в работе мобильной связи в Московской, Липецкой, Владимирской и Тульской областях. Учитывает ли концепция решение проблем с падением мобильного интернета, её инициаторы пока не сообщали.

искусственный интеллект беспилотники Минтранс Роскосмос дроны Минэкономразвития БПЛА ГЛОНАСС цифровое небо

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