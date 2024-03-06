OpenAI обвинила Маска в попытке захватить контроль над нею и присоединить к Tesla

OpenAI опубликовала в своём блоге скриншоты переписки с бизнесменом и экс-соучредителем Илоном Маском, в которых говорится, что в 2016 году бизнесмен требовал «абсолютного контроля» над компанией или её слияния с Tesla.

OpenAI out here posting receipts. "OpenAI and Elon Musk" https://t.co/p6IbLjzGaG pic.twitter.com/D252SyglcY — Kelsey Hightower (@kelseyhightower) March 6, 2024

Так ИИ-компания прокомментировала иск предпринимателя к ней, поданный 1 марта текущего года. Под записью в блоге указаны имена гендиректора OpenAI Сэма Альтмана, президента Грега Брокмана, главного исследователя Ильи Суцкевера и других.

В иске основатель и гендиректор Tesla утверждает, что стартап в области искусственного интеллекта нарушил первоначальное соглашение, став коммерческой компанией, а не некоммерческой организацией.

Руководство компании выразило сожаление из-за «смены настроения» у Маска, которым «они когда-то восхищались»: сначала он объявил, что стартап провалится, затем основал конкурирующую xAI, а теперь ещё и обратился в суд.



При основании OpenAI в 2015 году компания собиралась заявить, что планирует привлечь только $100 млн инвестиций — но именно Илон Маск был тем, кто убедил её объявить, что компания нацелена на отметку в $1 млрд.



В письме, которое приводит компания, Маск уверял, что $100 млн не хватит, чтобы OpenAI превратилась в «реального соперника» Google, и обещал предоставить недостающую сумму из собственных средств. Фактически же компания собрала только $130,5 млн: $45 млн вложил Маск, ещё около $90 млн — другие инвесторы.



К 2017 году OpenAI признала, что ей для выполнения собственной миссии необходимы «миллиарды долларов в год» — эти деньги фирма вряд ли смогла бы привлечь как некоммерческая организация. Поэтому вместе с Маском компания задумалась о создании коммерческой структуры.



Маск просил передать ему контроль в совете директоров, контрольный пакет акций, а также сделать его гендиректором. Когда в OpenAI отказали, он в ответ отказался от инвестиций в неё. В 2018-м он предложил фирме «прилипнуть к Tesla», используя автопроизводителя как «дойную корову». Предприниматель предполагал, что OpenAI может стать частью Tesla, а разработки компании могли бы ускорить создание полностью беспилотных машин. Вскоре после этого Маск вышел из совета директоров OpenAI.



Также OpenAI отметила, что миссия по созданию AGI («универсальный ИИ») никогда не предполагала политики только открытого кода при разработках. Компания привела часть переписки Маска и Суцкевера, где оба соглашаются, что по мере достижения цели по созданию ИИ OpenAI должна становиться более закрытой.



В другом письме Маск отметил, что такая политика может помешать компании конкурировать с Google: если они не смогут находиться на равном уровне, OpenAI по сути «бесплатно» помогает сопернику, который легко мог бы скопировать все наработки и применить их массово.

Ранее OpenAI также разослала внутреннюю служебную записку своим нынешним сотрудникам. Директор по стратегии Джейсон Квон отметил, что Маск «сожалеет о том, что сегодня не участвует в работе компании».