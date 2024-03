OpenAI обвинила Маска в попытке захватить контроль над нею и присоединить к Tesla

OpenAI опубликовала в своём блоге скриншоты переписки с бизнесменом и экс-соучредителем Илоном Маском, в которых говорится, что в 2016 году бизнесмен требовал «абсолютного контроля» над компанией или её слияния с Tesla.

