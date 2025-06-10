Минцифры поддержало идею признания ИИ отягчающим обстоятельством в преступлениях

Минцифры предложило закрепить в Уголовном кодексе России специальные нормы за преступления, совершённые с применением искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующий законопроект, разработанный в рамках второго пакета мер борьбы с кибермошенничеством, сейчас находится на межведомственном согласовании, сообщают «Ведомости».

В документе предлагается ввести отдельные квалификации кражи, вымогательства, мошенничества и вмешательства в ИТ-системы, если они совершены с применением ИИ. В особо тяжких случаях нарушителям может грозить до 15 лет лишения свободы и штрафы до 2 млн рублей.

ИИ в проекте определяется как «комплекс технологических решений», способный имитировать когнитивные функции человека. Отдельно отмечается, что система может включать в себя ИКТ-инфраструктуру, ПО, сервисы и алгоритмы обработки данных.

Механизм работы законопроекта предполагает, что использование ИИ будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство — по аналогии с применением оружия или служебного положения. Подчёркивается, что ответственность исключается, если действия направлены на запрещённые в РФ сайты. По мнению аналитика отдела ИБ-компании «Спикател» Алексея Козлова, усиление санкций оправдано, поскольку «ИИ позволяет злоумышленникам создавать более убедительные схемы, например, синтезировать голос, подделывать биометрию или использовать дипфейки». Такие преступления труднее раскрывать и они несут больший ущерб, полагает эксперт.

Юрист Ярослав Шицле считает инициативу логичной, но обращает внимание на отсутствие юридической точности:

«Назвать технологию — это одно. А вот юридически обосновать, что именно перед судом ИИ, а не просто алгоритм, — задача куда сложнее. Без этого появляется риск расширительного толкования норм».

Сами меры разработаны в рамках нацпроекта «Экономика данных» для «комплексного совершенствования мер противодействия преступлениям, совершаемым с использованием ИКТ», следует из пояснительной записки к законопроекту.

Считать применение искусственного интеллекта при совершении преступлений отягчающим обстоятельством в марте текущего года предложил Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. «Ст. 63 [Уголовного кодекса России — обстоятельства, отягчающие наказание], которая существует, должна быть дополнена вот этим моментом, что являются отягчающими обстоятельства, когда используются современные информационные технологии и искусственный разум», — сказал он на совещании президента Путина с членами правительства.

В апреле депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» подготовили и внесли в Госдуму законопроект №885494-8, которым предлагается добавить в статью 63 УК РФ «Обстоятельства, отягчающие наказание».