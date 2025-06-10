СМИ: Цукерберг запускает тайную команду для создания «ИИ-сверхразума»

По данным Bloomberg и The New York Times, Марк Цукерберг лично возглавляет подбор специалистов для создания команды, которая займётся разработкой так называемого «сверхразумного искусственного интеллекта». Внутренне этот коллектив носит название «superintelligence group» и будет насчитывать около 50 экспертов, включая ведущих исследователей, инженеров и предпринимателей в сфере ИИ. Примечательно, что новая группа получит офисное пространство в непосредственной близости от офиса Цукерберга в штаб-квартире Meta в Менло Парк, что говорит о его намерении непосредственно контролировать развитие проекта.



По словам источников, недовольство качеством текущих разработок, особенно моделью Llama 4, подтолкнуло бизнес-гиганта к кадровому обновлению. Цель заключается в достижении искусственного общего интеллекта (AGI), а затем – сверхинтеллекта, способного на самостоятельное обучение и выполнение любых интеллектуальных задач, традиционно доступных человеку. Для реализации столь амбициозной идеи Meta не собирается экономить: сообщается о планах инвестировать свыше 10 миллиардов долларов в компанию Scale AI, одного из лидеров в области подготовки данных для обучения моделей.



Цукерберг уже лично проводил встречи с потенциальными кандидатами, организовывая неформальные ужины и деловые встречи в своих резиденциях в Lake Tahoe и Palo Alto. Он стремится привлечь талантливых специалистов, готовых бросить вызов мировым лидерам, таким как OpenAI, Google и другие технологические гиганты, активно инвестирующие в ИИ.



Несмотря на неопределённость сроков создания полнофункциональной модели искусственного интеллекта нового уровня, инициатива уже стала символом стремления Meta занять лидирующие позиции в одном из самых динамично развивающихся секторов современной технологии.