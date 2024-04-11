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11 April 2024

Власти США открыли доступ к системе анализа вредоносов — Malware Next-Gen

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Если раньше ей могли пользоваться только сотрудники правительственных и военных структур, то сейчас она станет доступна для организаций частного сектора.
Фото: Shutterstock

Агентство кибербезопасности правительства США (CISA) сделало открытой для публичного использования свою систему поиска угроз и анализа вредоносных программ Malware Next-Gen.

Теперь сервис доступен для организаций частного сектора. Ранее Malware Next-Gen использовался только сотрудниками правительственных и военных структур.

Malware Next-Gen обеспечивает автоматизированный анализ вредоносного ПО, предоставляя оперативную информацию о функционировании и назначении программы. Анализ вирусов помогает ИБ-специалистам обнаруживать и предотвращать работу вредоноса, блокируя их доступ и устойчивость внутри организации.

Система уже доступна для организаций с доменами .gov и .mil. Причем с момента запуска программы в ноябре более 400 зарегистрированных пользователей представили свыше 1 600 файлов, что привело к идентификации около 200 подозрительных или вредоносных файлов и URL-адресов. Полученные данные распространились среди партнеров для защиты от потенциального заражения.

Отмечается, что что несанкционированный доступ или нарушение правил поведения в системе может привести к наказаниям, включая запрет на использование Malware Next Gen, а также к гражданским или уголовным штрафам.

Хотя общественность может предоставлять образцы вредоносного ПО для анализа, только зарегистрированные пользователи могут получать результаты по анализу. CISA призывает все организации, исследователей безопасности и отдельных лиц регистрироваться и предоставлять подозрительное вредоносное ПО в Malware Next-Generation Analysis.

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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.

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