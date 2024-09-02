Регионы отключают десятки действующих дорожных камер

1 сентября текущего года начали действовать поправки к закону об автодорогах (ФЗ-197), запустившие реформу всей системы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) в стране. В связи с этим региональные власти провели аудит своего парка камер.



По данным «Ъ», в Московской области выявлено 87 камер, не соответствующих новым требованиям, — это 4% от общего числа. Основная проблема — отсутствие очага аварийности (три-пять ДТП с пострадавшими в течение года) на участке, где установлен прибор. Кроме того, часть камер, установленных над пешеходными переходами, не «видят» сам переход — только подъезжающие к нему авто. «Устройства сейчас находятся в процессе демонтажа, их разместят на новом месте», — заявили в подмосковном Минтрансе.



ГБУ «Безопасность дорожного движения» Татарстана выявило 95 камер (11%), установленных с различными нарушениями. С 1 сентября их показания не будут использоваться для вынесения штрафов. В минтрансе Свердловской области на 28 участках дорог камеры переведут в режим фиксации движения без вынесения штрафов. Но если там возникнут очаги аварийности, камеры снова переведут в режим фиксации нарушений, обещают чиновники.



В Омской области скорректируют работу 23 камер (10% от всего парка). Часть из них переместят на другие участки, а 12 камер регион перенастроил так, чтобы они соответствовали требованиям к минимальному расстоянию между работающими комплексами — для этого их будут включать по очереди в разные дни. ГБУ «Центр информационных технологий» Бурятии проверило 214 комплексов и выявило семь, которые работали на участках, не являющихся очагами аварийности.



Минтранс Иркутской области обнаружил 53 камеры (25% от всего парка), не соответствующие требованиям в части размещения. Часть из них передислоцируют, часть переведут в режим контроля трафика без фиксации нарушений либо будут использовать в качестве муляжей. МВД Якутии объявило не соответствующими новым стандартам камеры на 17 участках дорог, их уже переместили на другие аварийно опасные места. Минтранс Башкирии планирует переместить 31 камеру.



Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга не назвал количество отключаемых камер, но подтвердил, что в городе выявлены ряд «малоэффективных комплексов», которые будут перевешены. В Хабаровском управлении автодорог рассказали, что часть камер по итогам аудита перемещена «незначительно», часть переведена в режим фиксации потоков, но впоследствии их передислоцируют.



А вот в Воронежской области 100% комплексов соответствуют новым требованиям, заявило правительство региона. Такие же данные привело Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.



Как пишет издание, стоимость переподключения только одной камеры «под ключ» может доходить до 500 тысяч рублей. При этом финансовые ресурсы на 2024 год под это не закладывались.