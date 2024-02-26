Силовиков подключают к системам видеонаблюдения в торговых центрах

В России может появиться регламент для систем видеонаблюдения в ТЦ и на объектах ритейла. Эту тему обсуждали в начале февраля 2024 г. на совещании на площадке Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) при участии Гильдии негосударственных структур безопасности (НСБ) при МТПП, Союза торговых центров (СТЦ), Минцифры, МВД и экспертов по безопасности. Об этом «Ведомостям» рассказал вице-президент СТЦ (объединяет порядка 800 ТЦ) Павел Люлин.
Обсуждается правоприменение федерального закона об идентификации граждан с использованием биометрических персональных данных. В итоге должен появиться единый регламент для ТЦ и объектов ритейла, что позволит выслеживать граждан, которые находятся в розыске, в том числе по тяжким статьям УК РФ, усилить антитеррористическую защищенность и др.
По словам Люлина, в ближайшие месяцы на заседании в Общественной палате РФ (ОП) будет представлен проект регламента, который планируется утвердить и начать использовать в течение двух лет.
С 1 февраля текущего года к камерам видеонаблюдения торговых центров должны были подключиться силовики Новосибирска. Соответствующее постановление в декабре прошлого года подписал губернатор Андрей Травников.
Согласно документу, ТЦ должны предоставить беспрепятственный доступ к камерам в реальном времени сотрудникам региональных управлений МВД и ФСБ. В постановлении говорится, что меры направлены на обеспечение общественной безопасности и антитеррористической защищенности в торговых объектах. Видео будут передавать через систему «Безопасный город».
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