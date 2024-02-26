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26 February 2024

Силовиков подключают к системам видеонаблюдения в торговых центрах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Предполагается, что это должно повысить безопасность и эффективность взаимодействия с правоохранительными органами.

В России может появиться регламент для систем видеонаблюдения в ТЦ и на объектах ритейла. Эту тему обсуждали в начале февраля 2024 г. на совещании на площадке Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) при участии Гильдии негосударственных структур безопасности (НСБ) при МТПП, Союза торговых центров (СТЦ), Минцифры, МВД и экспертов по безопасности. Об этом «Ведомостям» рассказал вице-президент СТЦ (объединяет порядка 800 ТЦ) Павел Люлин.

Обсуждается правоприменение федерального закона об идентификации граждан с использованием биометрических персональных данных. В итоге должен появиться единый регламент для ТЦ и объектов ритейла, что позволит выслеживать граждан, которые находятся в розыске, в том числе по тяжким статьям УК РФ, усилить антитеррористическую защищенность и др.

По словам Люлина, в ближайшие месяцы на заседании в Общественной палате РФ (ОП) будет представлен проект регламента, который планируется утвердить и начать использовать в течение двух лет.

С 1 февраля текущего года к камерам видеонаблюдения торговых центров должны были подключиться силовики Новосибирска. Соответствующее постановление в декабре прошлого года подписал губернатор Андрей Травников.

Согласно документу, ТЦ должны предоставить беспрепятственный доступ к камерам в реальном времени сотрудникам региональных управлений МВД и ФСБ. В постановлении говорится, что меры направлены на обеспечение общественной безопасности и антитеррористической защищенности в торговых объектах. Видео будут передавать через систему «Безопасный город».

152-ФЗ слежка МВД России ФСБ биометрия видеокамеры торговые центры

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