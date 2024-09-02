Экспериментальный криптовалютный режим, создание базы генетической информации — что ещё вступает в силу в сентябре?

Создать ГИС предписывает Федеральный закон от 4 августа 2023 года № 468-ФЗ. Как именно это делать, записали в постановлении кабмина от 17 февраля 2024 года № 182. Документы вступают в силу 1 сентября.
Оператором ГИС «Федеральная информационная система оценки качества образования» станет Рособрнадзор.
В ГИС внесут следующие сведения:
Срок хранения сведений — 11 лет. Закон вступил в силу 1 сентября, а доступ к системам будет возможен 1 декабря через ЕСИА.
Установлены новые правила подтверждения документов об образовании и квалификации. Такое постановление кабмина от 10 ноября 2023 года № 1890 вступает в силу 1 сентября.
Подать заявление на подтверждение документов можно будет не только в письменной форме, но и в форме электронных документов через единый портал госуслуг либо реестр апостилей. Апостиль в электронном виде проставляется путем создания его электронной версии с двухмерным штриховым кодом.
Норму содержит Федеральный закон от 30 января 2024 года № 2-ФЗ.
В Законе «О транспортной безопасности» закрепили понятие «беспилотные аппараты». Работникам подразделений транспортной безопасности предоставят право пресекать функционирование таких аппаратов в целях защиты от незаконного вмешательства объектов транспортной инфраструктуры, вокруг которых установлены зоны безопасности.
Субъекты транспортной инфраструктуры будут безвозмездно предоставлять ФСБ России для выполнения ими задач на железнодорожном, водном, воздушном транспорте и в метрополитене здания, сооружения, служебные и подсобные помещения, оборудование, средства и услуги связи. Регистрировать нарушения порядка использования воздушного пространства России будут оперативные органы единой системы организации воздушного движения.
Вступил в силу закон 1 сентября.
Граждане смогут узнать обо всех природных ресурсах, их характеристиках и перечнях показателей и противопоказаний для применения грязей, солей и так далее на одном ресурсе. Собирать такие сведения предписывает постановление кабмина от 16 августа 2024 года № 1095. Документ вступит в силу 1 сентября.
Реестр войдет в состав единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Отвечать за его ведение, как и прежде, будет Минздрав.
Если с 1 сентября такой информации там не будет, то по Федеральному закону от 28 мая 2022 года № 148-ФЗ компанию исключат из реестра туроператоров.
Агентство обязано передать сведения в систему электронных путевок за 24 часа до начала тура, если договор по туристскому продукту заключен меньше чем за 30 дней до его начала. Клиент сможет проверить данные о своем туре на сайте.
Кроме того, Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2024 года № 596 актуализирован перечень услуг в гостиницах, которые могут входить в стоимость размещения. Туда, в частности, добавили услуги тренажерного зала, спа-услуги, куда входит посещение бассейна, а также услуги доступа в интернет, услуги конференц-залов и охраняемой автостоянки. Решение поможет сформировать более привлекательные пакетные предложения для туристов.
Камеры, фиксирующие нарушения ПДД, теперь должны иметь сертификат и действующее свидетельство о метрологической поверке, а также фиксировать все нарушения в зоне своего обзора. Это предполагает закон от 29 мая 2023 года № 197-ФЗ, который вступает в силу 1 сентября.
Решение о размещении на дорогах средств видеофиксации будут принимать территориальные органы МВД по запросу владельца дороги или уполномоченных органов исполнительной власти региона, по территории которого проходит трасса, где планируют разместить камеру.
С координатами установки камер можно будет ознакомиться на сайте МВД. Фиксировать нарушения ПДД камерами, которые не отвечают установленным требованиям, и передавать полученную с их помощью информацию в уполномоченные органы нельзя. Если нарушение все же зафиксировано, то полученная с помощью таких средств фиксации информация не будет использоваться для привлечения водителей к административной ответственности.
В населенных пунктах дорожные камеры можно будет устанавливать на расстоянии не менее километра, вне населенных пунктов — не менее 5 километров. Зоны действия стационарных, передвижных и мобильных комплексов не должны пересекаться. Помимо этого, мобильные средства фиксации не должны создавать угрозу безопасности движения для всех его участников. Эти нормы закреплены в постановлении правительства от 1 июня 2024 года № 754.
Уполномоченные органы субъектов РФ будут передавать надзорным ведомствам и региональным органам МВД информацию, полученную с помощью стационарных, передвижных или мобильных камер фиксации нарушений ПДД, в полном объеме в неизменном виде. Это предполагает постановление кабмина от 1 июня 2024 года № 752.
Постановку на учет самоходных машин и тракторов с 1 сентября будут проводить по принципу одного окна. Это определил Федеральный закон от 12 декабря 2023 года № 583-ФЗ.
Граждане и индивидуальные предприниматели будут регистрировать технику с использованием федеральной государственной информационной системы учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним. Цель закона — создать для сельхозмашин систему государственной регистрации, аналогичную той, которая много лет действует для легковых авто. После вступления в силу новых норм все сведения о тракторах и самоходных машинах объединят в едином государственном реестре.
Перевозчики смогут бронировать дату и время пересечения границы РФ на портале госуслуг и в государственной информсистеме электронных перевозочных документов. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2023 года № 867 определило порядок проезда грузовиков через госграницу.
Перевозчику потребуется указать государственный регистрационный номер грузового автомобиля, вид перевозки, контактные данные. Если планы изменились, минимум за три часа до пересечения границы дату и время можно будет перенести в ГИС электронных перевозочных документов. Внедрение системы электронной очереди позволит значительно сократить время ожидания в пунктах пропуска и снизить издержки бизнеса от вынужденного простоя. Положение действует до 1 сентября 2029 года.
1 сентября вступил в силу закон, который позволит Центробанку запустить в России эксперимент с использованием криптовалют в международных расчетах.
Действующее законодательство запрещало её применять в расчетах за товары, работы или услуги. Экспериментальный правовой режим в этой сфере предусматривает использование цифровой валюты как валютной ценности, проведение операций с цифровыми валютами в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности. Поправки разрешают вводить этот механизм в различных сферах: медицина и фармацевтика, проектирование, производство и эксплуатация транспортных средств, сельское хозяйство, финансовый рынок.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что первые платежи в рамках экспериментального правового режима могут начаться до конца этого года. Зампредседателя Банка России Алексей Гузнов добавлял, что сейчас основная задача — принятие программы экспериментального режима и других подзаконных актов. В эксперименте сделки с цифровыми валютами будут проходить через определенные государством площадки. На следующем этапе экспериментального режима к торгам криптовалютой предлагают допустить «особо квалифицированных инвесторов». Речь идет о новом правовом статусе в рамках экспериментального режима. Какими будут требования для его получения — пока неизвестно.
В России вводится госреестр национальных фильмов. Электронная выписка из него будет являться удостоверением картины. Такой Федеральный закон от 26 февраля 2024 года № 30-ФЗ вступает в силу 1 сентября.
Также в законодательство вводятся понятия «прокатное удостоверение на фильм» и «удостоверение национального фильма». Их будут выдавать в виде электронной выписки из реестров.
Новая система должна обеспечить нацбезопасность страны и охрану жизни и здоровья граждан. Это следует из Федерального закона от 29 декабря 2022 года № 643-ФЗ и принятого ему вслед постановления кабмина от 31 января 2024 года № 87.
С 1 сентября 2024 года вносятся изменения в Закон о генно-инженерной деятельности. Они среди прочего предписывают создать в стране госинформсистему в области генетической информации. Создать систему и ввести ее в эксплуатацию до 1 сентября 2025 года поручено Минобрнауки, следует из постановления кабмина.
В числе задач госинформсистемы — хранение генетической информации, паспортизация биообразцов, поиск информации и ее обработка, обеспечение коммуникации профессиональных сообществ.
Согласно поручению президента, правительство должно было проработать этот и другие вопросы до 1 сентября. В частности, поручено обеспечить устойчивую связь и высокоскоростной интернет в малочисленных и приграничных населённых пунктах, удалённых районах и местах массового проживания людей, а также вдоль федеральных автомобильных и железных дорог общего назначения.
Правительство также должно заняться развитием необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для защиты от информационных угроз и обеспечения безопасного и целостного функционирования интернета в России, а также для борьбы с кибермошенничеством.
Операторам связи поручено предоставить льготные кредиты на модернизацию и увеличение пропускной способности фиксированных сетей, расширение возможностей мобильных сетей LTE и создание сетей 5G в городах с населением более миллиона человек и в столицах субъектов РФ, с использованием телекоммуникационного оборудования отечественного производства.
Кроме того, было поручено продолжить развитие группировки космических аппаратов для обеспечения связи и телерадиовещания и так далее.
Число дней, когда на социально значимые онлайн-ресурсы можно зайти даже при нулевом балансе, увеличили. Такое положение содержит постановление Правительства от 30 сентября 2023 года № 1617, которое вступает в силу 1 сентября.
Согласно документу, в рамках программы «Доступный интернет» бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам продлили с нынешних 24 часов до семи суток независимо от баланса на счете абонента и без необходимости повторного подключения.
Список таких сайтов, которыми россияне могут пользоваться бесплатно, определит правительственная комиссия на основании предложений Минцифры. А информацию об этом разместят на сайте Роскомнадзора. Сейчас в список входят портал госуслуг и социальная сеть «ВКонтакте».
Россияне смогут подать заявление о переносе номера к другому оператору через интернет. А также расторгнуть договор с компанией связи в любое время, если предоставленные услуги оплачены. Такие нормы 1 сентября установит постановление кабмина от 24 января 2024 года № 59.
Кроме этого, по новым правилам оператор связи должен информировать абонента о тарифах на услуги телефонной связи и зоне покрытия сети, а также принимать информацию о технических неисправностях. Делать это можно в личном кабинете на сайте или в приложении, с помощью смс-сообщения, при звонке абонента в информационно-справочную службу. Среди новшеств и возможность оператора отказать в обслуживание сим-карт, приобретенных компанией для своих сотрудников, если данные о работниках не представлены или недостоверны.
Перечень видов биометрических персональных данных, на которые распространяется действие Закона об осуществлении идентификации или аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, уточнили в постановлении Правительства от 1 апреля 2024 года № 408.
Согласно документу кабмина, это изображение лица человека, полученное с помощью фотовидеоустройств, и запись голоса человека, полученная с помощью звукозаписывающих устройств. Постановление вступает в силу 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2027 года.
Такие персональные данные будут размещаться и обрабатываться в единой государственной системе. Изображение лица и образец голоса относятся к закрытому перечню видов собираемой биометрии.
20 сентября вступают в силу поправки к Уголовно-исполнительному кодексу. Сейчас при отсутствии технических возможностей администрация исправительного учреждения может ограничить количество телефонных разговоров до шести в год. Законопроект предлагает увеличить их минимальный лимит до 12.
Поправки также предусматривают дополнительное свидание в СИЗО для женщин с детьми в возрасте до 14 лет и мужчин, которые в одиночку воспитывают ребенка такого возраста.
При желании за выплатой можно будет по старинке обратиться в МФЦ. Это следует из постановления кабмина от 22 июня 2024 года № 848, которое вступает в силу 25 сентября.
Для получения субсидии гражданам будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале госуслуг. Основная часть документов будет запрашиваться госорганами через систему межведомственного электронного взаимодействия.
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On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.