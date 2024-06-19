В Госдуме предложили создать «полицию по электросамокатам»

Зампредседателя Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с предложением о создании в крупных городах России «электросамокатной полиции». Копия письма находится в распоряжении РБК.
По словам Даванкова, основная задача такого подразделения заключалась бы в патрулировании пешеходных и общественных зон для контроля за соблюдением правил дорожного движения (ПДД) со стороны водителей электровелосипедов и электросамокатов:
«Такое специализированное подразделение МВД сможет оперативно реагировать на несоблюдение ПДД, таких как превышение скорости, игнорирование светофоров и разметки дорожного полотна <...> и штрафовать нарушителей».
Водителей таких средств индивидуальной мобильности (СИМ) будут наказывать также за опасное вождение, в том числе вождение в нетрезвом виде, беспорядочное оставление электросамокатов на тротуарах и в общественных местах.
Несмотря на принятое Правительством в 2022 году постановление об ограничении скорости электросамокатов и других СМИ, требования к ним не столь строгие, как в отношении водителей автомобилей. Касается это в том числе фиксации правонарушений камерами, патрулирования дорог ГИБДД.
Жители городов, по словам политика, не чувствуют себя безопасно: согласно социологическим опросам, которые упомянул политик, 73% жителей Москвы негативно относятся к электросамокатам в городе, а 49% граждан считают, что их использование в городе нужно запретить.
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