В России обяжут продавать смартфоны с доступом к RuStore

В Госдуму внесён законопроект №654254-8, обязывающий продавать в России смартфоны и планшеты с обязательным доступом к магазину приложений RuStore. В первую очередь поправки коснутся техники Apple, поскольку компания не позволяет в РФ использовать альтернативные магазины приложений. В данный же момент RuStore доступен пока только на устройствах с операционной системой Android.



В пояснительной записке к документу говорится следующее:

«Отдельные производители устройств (прежде всего смартфонов и планшетов Apple) на уровне лицензионных соглашений с пользователями и сторонними разработчиками приложений продолжают устанавливать запретительные условия, ограничивая возможности установки таких приложений из независимых источников. При продаже в РФ и использовании отдельных видов технически сложных товаров должна обеспечиваться возможность устанавливать и обновлять программы для электронных вычислительных машин с использованием единого магазина приложений, — говорится в пояснительной записке».

Согласно документу, все гаджеты, продающиеся в РФ, должны не ограничивать поиск, обновление приложений, управление их настройками, а также осуществлять платежи при использовании российских приложений.



Авторами законопроекта выступили зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, зампред этого же комитета Ирина Рукавишникова, член комитета Артем Шейкин и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.



Если проект примут, он вступит в силу 1 сентября 2025 года.



В своём Telegram депутат Горелкин ссылается на Евросоюз, где в 2022 году была принята норма, обеспечивающая пользователям доступ к альтернативному магазину приложений:

«Это заставило Apple обеспечить iOS необходимым функционалом, и в апреле для европейских пользователей стал доступен AltStore PAL – не идеальный, но вполне рабочий аналог App Store».

Версия для iOS, по его словам, уже разработана и может появиться уже на следующий день после вступления закона в силу.