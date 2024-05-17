В Нидерландах создан детектор сарказма на основе ИИ

В лаборатории речевых технологий Университета Гронингена (Нидерланды) создали детектор сарказма на основе искусственного интеллекта (ИИ), который может определять, когда используется этот вид остроумия.

«Мы способны надёжно распознавать сарказм, и нам не терпится развить этот потенциал, — говорит Мэтт Колер, один из исследователей. — Мы хотим посмотреть, как далеко мы сможем зайти».

Проект не ограничивается обучением алгоритмов тому, что иногда даже самые восторженные комментарии нельзя воспринимать буквально, а нужно интерпретировать как диаметральную противоположность. По словам Колера, сарказм проникает в нашу речь гораздо чаще, чем мы можем оценить, поэтому его понимание крайне важно для беспрепятственного общения людей и машин.



«Когда вы начинаете изучать сарказм, вы начинаете осознавать, до какой степени мы используем его как часть нашего обычного способа общения, — сказал Колер. — Но нам приходится говорить с нашими устройствами очень буквально, как будто мы разговариваем с роботом, потому что так оно и есть. Это необязательно должно быть так».



Люди, как правило, умеют распознавать сарказм, однако ограниченное количество подсказок, содержащихся только в тексте, делает это сложнее, чем при личном общении, когда речь, тон и выражение лица выдают намерения говорящего. Разрабатывая свой ИИ, исследователи обнаружили, что для алгоритма важны многочисленные признаки, позволяющие отличить сарказм от искренности.



Чтобы обучить нейронную сеть, ученые использовали отрывки из американских ситкомов, включая «Друзей» и «Теорию большого взрыва».

Одной из сцен, на которой тренировался ИИ, была тщетная попытка Леонарда выбраться из запертой комнаты в «Теории большого взрыва», что побудило Шелдона заметить: «Это просто привилегия — наблюдать за работой твоего ума». В другом эпизоде из «Друзей» Росс приглашает Рэйчел прийти и вместе с Джоуи и Чендлером собрать мебель, что побуждает Чендлера прокомментировать: «Да, и мы очень рады этому».



После тренировки на тексте и аудио, а также на оценках, отражающих эмоциональное содержание слов, произнесённых актёрами, ИИ смог распознать сарказм в немаркированных фразах из ситкомов почти в 75% случаев. В дальнейшей работе лаборатории использовались синтетические данные, чтобы ещё больше повысить точность, но это исследование ожидает публикации.

По мнению ученых, данная работа позволит искусственному интеллекту не только более остроумно вести беседу с людьми, но и лучше замечать негативный тон в речи, оскорбления и элементы разжигания ненависти.