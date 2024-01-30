В России готовят стандарты кибербезопасности «умных домов»

Организация «Умный МКД» (в неё входят Yadro, МТС, «ЭР Телеком» и т. д.) разработала дорожную карту под названием «Концепция цифровизации многоквартирных домов на территории РФ». С документом, ознакомился «Ъ».
Как сообщает издание, кроме введения стандартов «умных домов», определения перечня базовых устройств для них и импортозамещения в интернете вещей (IoT), направленная профильным ведомствам дорожная карта предполагает проведение мероприятий для обеспечения кибербезопасности инфраструктуры умных домов.
Летом АНО «Умный МКД» планирует направить в Минцифры, ФСБ и ФСТЭК предложения по формированию требований к «обеспечению информационной безопасности на жилом фонде». В октябре «при необходимости» организация внесет в правительство проекты нормативных актов, в которых эти требования будут описаны и детализированы.
В организации отметили, что вопросы кибербезопасности будут подняты «в рамках деятельности редакционных групп на базе АНО, участники которых занимаются разработкой стандартов». Основные направления — персональные данные, информационная безопасность на сетях связи, ГОСТы по безопасной разработке отечественного ПО и трендов по переходу на открытые архитектуры. В Минцифры подчеркнули, что кибербезопасность выступает неотъемлемой частью защиты любой инфраструктуры.
Участников рынка цифровизации МКД беспокоит, что в случае взлома приборов злоумышленники смогут использовать их для DDoS-атак, объединяя устройства в ботнеты.
Также Минцифры, Минстрой и Минпромторг планируют разработать и утвердить свод национальных стандартов для внедрения цифровых сервисов и услуг в многоквартирные жилые дома (МКД), прежде всего — в новостройки. Два основополагающих ГОСТа с терминами и определениями были утверждены в конце 2023 года, в Минцифры надеются на скорое принятие еще двух национальных стандартов.
По словам замминистра цифрового развития РФ Андрея Заренина, в 2024 году запущена работа по разработке пяти новых ГОСТов:
«Они касаются умного многоквартирного дома, в частности, архитектуры, услуг и работ по содержанию и управлению зданием, общие положения о цифровой платформе и эксплуатации».
Заренин рассказал, что в 2021 году Минцифры вместе с Минпромторгом и Минстроем впервые системно подошли к вопросу строительства зданий и сооружений, в том числе жилых МКД, а в декабре того же года была создана рабочая группа, в которую вошли представители органов исполнительной и законодательной власти, операторов связи, строительных компаний, ресурсоснабжающих организации, разработчиков ПО и оборудования. Позже была организована АНО «Умный многоквартирный дом», которая стала межотраслевой площадкой для обсуждения вопросов, касающихся внедрения систем умного дома.
Недавно стало известно о намерении кабмина внести изменения в постановление № 719, которым обяжут устанавлиать во все строящиеся МКД умные счетчики воды, газа и электроэнергии. Цель проекта — выработка системного и единого подхода к цифровизации. По словам представителя Минцифры, эти счетчики планируют внедрять в жилища россиян поэтапно.
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