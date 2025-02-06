В России вводят стандарты для умных домов

В России вступает в силу крупнейшая серия стандартов, регулирующих цифровизацию многоквартирных домов. Росстандарт утвердил восемь ГОСТов, направленных на создание единого системного подхода к внедрению технологий «Умного дома».
Принятые стандарты содержат следующие документы:
По словам представителей Минцифры и Минстроя, новые нормы позволят повысить безопасность и комфорт граждан, упростят использование цифровых сервисов и снизят эксплуатационные расходы. Введение стандартов обеспечит унификацию технологических решений и упростит их масштабное внедрение в ЖКХ.
Разработчики стандартов подчеркивают, что жильцы смогут получать доступ в подъезды и дворы через мобильные приложения, биометрию или голосовое распознавание, в зависимости от класса «умности» дома. Внедрение подобных решений также поможет минимизировать потери энергии и повысить эффективность коммунальной инфраструктуры.
Новые стандарты являются частью перспективной программы по цифровизации многоквартирных домов до 2030 года. В дальнейшем ожидается расширение перечня нормативов и развитие экосистемы «умных» решений для российского рынка.
The main news of the week in the field of law.
For general questions
For legal questions
Contacts for media:
Telegram:
moi_fee
Signal: moi_fee.13
On December 23, 2022, the Ministry of Justice included Roskomsvoboda in the register of unregistered public associations performing the functions of a foreign agent. We disagree with this decision and are appealing it in court.