В России вводят стандарты для умных домов

В России вступает в силу крупнейшая серия стандартов, регулирующих цифровизацию многоквартирных домов. Росстандарт утвердил восемь ГОСТов, направленных на создание единого системного подхода к внедрению технологий «Умного дома».

Принятые стандарты содержат следующие документы:

ГОСТ Р 71865–2024 «Системы киберфизические. Умный дом. Архитектура»;

ГОСТ Р 71866–2024 «Системы киберфизические. Умный дом. Общие технические требования к АСУЗ»;

ГОСТ Р 71867–2024 «Системы киберфизические. Умный дом. Стадии создания АСУЗ»;

ГОСТ Р 71868–2024 «Системы киберфизические. Умный дом. Классы многоквартирных домов. Часть 1. Требования к классам»;

ГОСТ Р 71870–2024 «Системы киберфизические. Умный дом. Требования к устройствам. Общие положения»;

ГОСТ Р 71871–2024 «Системы киберфизические. Умный дом. Базовый набор устройств и оборудования»;

ГОСТ Р 71872–2024 «Системы киберфизические. Умный дом. Требования к устройствам. Многоабонентский домофон»;

ГОСТ Р 71873–2024 «Системы киберфизические. Умный дом. Требования к устройствам. Ethernet реле».

По словам представителей Минцифры и Минстроя, новые нормы позволят повысить безопасность и комфорт граждан, упростят использование цифровых сервисов и снизят эксплуатационные расходы. Введение стандартов обеспечит унификацию технологических решений и упростит их масштабное внедрение в ЖКХ.

Разработчики стандартов подчеркивают, что жильцы смогут получать доступ в подъезды и дворы через мобильные приложения, биометрию или голосовое распознавание, в зависимости от класса «умности» дома. Внедрение подобных решений также поможет минимизировать потери энергии и повысить эффективность коммунальной инфраструктуры.

Новые стандарты являются частью перспективной программы по цифровизации многоквартирных домов до 2030 года. В дальнейшем ожидается расширение перечня нормативов и развитие экосистемы «умных» решений для российского рынка.