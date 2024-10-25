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25 October 2024

Новый ГОСТ разрешает использование ИИ учёными для научных публикаций

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
В силу новый стандарт вступит 1 января следующего года. Но искусственный интеллект (ИИ) станет только инструментом для поиска и обработки информации, самих же учёных он не заменит.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / Canva

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии утвердило новый ГОСТ Р 71657-2024, который позволит учёным использовать искусственный интеллект в процессе подготовки научных публикаций. Как отмечает Comnews, стандарт, разработанный Волгоградским государственным университетом и Техническим комитетом №164 «Искусственный интеллект», установит общие правила применения ИИ в образовании и науке, обеспечивая сбор и обработку информации, но оставляя творческую часть за человеком.

Согласно новому ГОСТ, ИИ может применяться на этапах сбора данных, анализа научных изданий и оформления статей, а также в продвижении публикаций. Однако текст стандарта чётко ограничивает функции ИИ, исключая его участие в качестве автора научных публикаций и обязывая учёных самостоятельно генерировать идеи, проверять факты и делать выводы. Системы ИИ могут собирать и структурировать информацию, но ответственность за проверку и достоверность остаётся на исследователе, что связано с возможностью ошибки в генеративных моделях, известной как «галлюцинация».

Анна Смирнова, директор по технологиям ИИ компании «К2 Тех», прокомментировала Comnews изменения в восприятии ИИ в научной среде. По её словам, раньше участие искусственного интеллекта в научной работе считалось неэтичным, однако с ростом сложности задач он стал надёжным помощником для выполнения рутинных операций.

Введение нового ГОСТ Р 71657-2024 указывает на постепенное изменение подходов к использованию ИИ в разных областях. Уже сегодня в России рамках применения экспериментальных правовых режимов действуют стандарты искусственного интеллекта в медицине и других отраслях.

Новый ГОСТ вступит в силу 1 января 2025 г.

искусственный интеллект наука ГОСТ

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