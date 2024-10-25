Новый ГОСТ разрешает использование ИИ учёными для научных публикаций

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии утвердило новый ГОСТ Р 71657-2024, который позволит учёным использовать искусственный интеллект в процессе подготовки научных публикаций. Как отмечает Comnews, стандарт, разработанный Волгоградским государственным университетом и Техническим комитетом №164 «Искусственный интеллект», установит общие правила применения ИИ в образовании и науке, обеспечивая сбор и обработку информации, но оставляя творческую часть за человеком.



Согласно новому ГОСТ, ИИ может применяться на этапах сбора данных, анализа научных изданий и оформления статей, а также в продвижении публикаций. Однако текст стандарта чётко ограничивает функции ИИ, исключая его участие в качестве автора научных публикаций и обязывая учёных самостоятельно генерировать идеи, проверять факты и делать выводы. Системы ИИ могут собирать и структурировать информацию, но ответственность за проверку и достоверность остаётся на исследователе, что связано с возможностью ошибки в генеративных моделях, известной как «галлюцинация».



Анна Смирнова, директор по технологиям ИИ компании «К2 Тех», прокомментировала Comnews изменения в восприятии ИИ в научной среде. По её словам, раньше участие искусственного интеллекта в научной работе считалось неэтичным, однако с ростом сложности задач он стал надёжным помощником для выполнения рутинных операций.



Введение нового ГОСТ Р 71657-2024 указывает на постепенное изменение подходов к использованию ИИ в разных областях. Уже сегодня в России рамках применения экспериментальных правовых режимов действуют стандарты искусственного интеллекта в медицине и других отраслях.



Новый ГОСТ вступит в силу 1 января 2025 г.